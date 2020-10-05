انفصال حلا شيحة رسميا عن زوجها الكندي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 03:47 مساء
عاشت حلا مع زوجها الكندي لمدة 11 عاما (أرشيفية: الإنترنت)

انفصلت الفنانة المصرية حلا شيحة، رسميًّا عن زوجها ستيف مارك الكندي الجنسية، الأحد، داخل الشهر العقاري بمنطقة المنشية (وسط الإسكندرية).

وقال طارق عرفة، محامى الزوج، إنه تم طلاق موكله ستيف مارك بتوكيل رسمي منه بإتمام الطلاق رسميًّا وبحضور محامي وكيل الزوجة حلا شيحة، طلاقًا رسميًّا وبرغبه الطرفين، بحسب «اليوم السابع».

وانفصلت حلا شيحة عن زوجها، وجاءت إلى مصر بصحبه أطفالها الأربعة منذ فترة طويلة ولم يكن هناك انفصال رسمي طوال هذه الفترة حتى تمت عملية الطلاق، الأحد، بالشهر العقارى بالإسكندرية بتوكيل من محاميها.

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