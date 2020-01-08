«يونسكو»: أميركا وقعت معاهدتين بعدم الإضرار بالتراث الثقافي

«يونسكو»: أميركا وقعت معاهدتين بعدم الإضرار بالتراث الثقافي (ارشيفية:انترنت)

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، الإثنين، أن الولايات المتحدة وقعت معاهدتين تلزمانها بعدم الإضرار بالتراث الثقافي في حال وقوع صراع مسلح.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد، الأحد، تهديده مهاجمة المواقع الثقافية الإيرانية، محذرًا من «رد كبير» إذا وجهت إيران ضربة انتقامية من مقتل أحد كبار قادتها العسكريين، وفقا لوكالة «رويترز».

وقالت «يونسكو» إن بنود معاهدتي 1954 و1972، اللتين أقرتهما الولايات المتحدة وإيران، تلزم الدول الموقعة عليهما بألا تتخذ تدابير متعمدة قد تلحق أضرارا بالتراث الثقافي والطبيعي على أراضي دول أخرى أعضاء بهاتين المعاهدتين أيضًا.