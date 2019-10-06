المنسوجات تحقق أهمية متنامية في عالم الفنون

صورة لعمل الفنانة الأميركية - الفلبينية باسيتا أباد «أل إيه ليبرتي» خلال معرض فريز الفني في لندن، 2 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

يستقطب عالم النسيج أعدادا متزايدة من الفنانين الذين يستكشفون هذا الإرث الكبير لإنجاز أعمال فنية مميزة، بعدما بقي لفترات طويلة مهملا في أوساط الفن المعاصر الغربي لدوافع مرتبطة بالتمييز على أساس الجنس أو الانتماء الإتني.

ففي معرض فريز العريق الذي يختتم أعماله الأحد، في قلب العاصمة البريطانية، جرى تخصيص قسم للنسيج يحمل اسم «ووفن» (منسوجات).

وأراد القائم على هذه الفعاليات كوسمين كوستيناس من خلال «ووفن» فتح حوار بشأن «الإرث الاستعماري المستمر للمملكة المتحدة».

ويوضح لوكالة «فرانس برس» أن فن النسج الموجود بقوة في جنوب شرق آسيا، «هو من اللغات التي لطالما احتلت موقعا مركزيا في الممارسة الفنية في العالم لكنه تعرض للتهميش بوصفه عملا مخصصا للنساء من المنظور الذكوري المهمين، ولكن أيضا بدافع نظرية المركزية الأوروبية».

تغيير في «التراتبية»

ويضم المعرض خصوصا أعمالا للفنانة الهندية مريناليني مخرجي (1949 - 2015) التي كانت تستخدم ما يشبه خيطا من القنب لنسج منحوتات ضخمة، إضافة إلى أعمال للأميركية الفلبينية باسيتا أباد (1946 - 2004) وهي من معلمي تقنية «برابونتو» القائمة على تشكيل قطع فنية من مجموعة نقاط ملونة مختلفة مما يجعلها تبدو كأنها مبطنة، ومن بينها عمل «أل إيه ليبرتي» الذي يمثل تمثال الحرية بنسخة متعددة الألوان للإشارة إلى الحلم الأميركي لدى المهاجرين.

وتقول أمريتا جافيري مالكة دار «جافيري كونتمبيراري» التي تعرض فيها منسوجات الهندية مونيكا كوريا «يرى كثر أن المنسوجات هي من الأعمال الحرفية غير المندرجة في إطار الفنون، مع نوع من التراتبية في التصنيف، غير أن هذه النظرة تتغير في ظل توجيه عالم الفن اهتمامه إلى ما هو أبعد من الممارسات التقليدية، نحو الخزفيات أو الأنسجة على سبيل المثال».

وتوضح شيترا غانيش وهي فنانة أميركية من أصل هندي في الرابعة والأربعين من العمر، لوكالة «فرانس برس» أن المنسوجات الفنية تقوم على فكرة «النسج وشبك الخيوط بعضها ببعض وامتزاجها.. والبحث عن طريقة لوصل القديم بالحديث».

وتزخر أعمالها ذات التوجهات النسوية بإشارات إلى الأساطير القديمة مع دمج «مواد منتجة على نطاق واسع» مثل الأكياس الصناعية المستخدمة لتوضيب البطاطا.