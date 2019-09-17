انطلاق المهرجان الدولي لفيلم المرأة في المغرب

المهرجان الدولي لفيلم المرأة (ارشيفية:انترنت)

انطلقت الاثنين، في مدينة سلا الساحلية الواقعة إلى الشمال من العاصمة المغربية الرباط، الدورة 13 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة، بحضور عدد من نجوم وصناع ونقاد السينما.

كرم المهرجان في الافتتاح الذي أُقيم بقاعة سينما هوليوود الممثلة المغربية منى فتو، ومصممة الأزياء السنغالية أومو سي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال رئيس المهرجان نور الدين شماعو، في الافتتاح، «إن الدورة الثالثة عشرة تجمع ثقافات إنسانية وجدت في السينما القدرة على التواصل والتفاعل الإيجابيين، السينما هي منبر يعلو فيه صوت المرأة كقضية، وكصانعة للفن الراقي».

ويشمل برنامج المهرجان مسابقتين رئيسيتين إحداهما للأفلام الطويلة وتضم 12 فيلمًا والأخرى للأفلام الوثائقية وتضم خمسة أفلام، وتستمر العروض والأنشطة المصاحبة لها حتى 21 سبتمبر الجاري.

وتحل السينما التونسية ضيف شرف المهرجان، الذي يعرض خمسة أفلام روائية ووثائقية لمخرجات تونسيات، كما ينظم المهرجان ورش عمل وحلقات نقاش وندوة إقليمية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» في المغرب بعنوان «من أجل المساواة بين الجنسين في الصناعة السمعية البصرية السينمائية».

وتأسس المهرجان في 2004 وتنظمه جمعية «أبي رقراق» في سلا، وهو من أبرز المهرجانات العربية والأفريقية المعنية بالإنتاج السينمائي الذي يعرض لقضايا ومشكلات المرأة المعاصرة.