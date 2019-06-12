جائزة «لوميير» للمخرج الأميركي فرنسيس فورد كوبولا

المخرج الأميركي فرنسيس فورد كوبولا (أ ف ب)

سيمنح المخرج الأميركي فرنسيس فورد كوبولا جائزة مهرجان لوميير السينمائي خلال الدورة الحادية عشرة من المهرجان الذي يقام بين 12 أكتوبر و20 منه في ليون الفرنسية وفق ما أعلن مديره تييري فريمو.

وقال مدير أكبر مهرجان سينمائي للأفلام الكلاسيكية في العالم الذي ينظم منذ العام 2009 «كثيرًا ما قال فرانسيس فورد كوبولا إنه لا يريد المزيد من الجوائز لكنه اقتنع هذه المرة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وينال مخرج ثلاثية «ذي غودفاذر» الذي يبلغ من العمر 80 عامًا والحاصل على أربع جوائز أوسكار وجائزتَي «السعفة الذهبية»، هذه المكافأة بعد الممثلة جاين فوندا، وتكافئ جائزة لوميير شخصية من الفن السابع عن مجمل أعمالها.

وبعد نجاحات هائلة مثل «باتون» و«أبوكاليبس ناو» و«سيكريت كونفرسيشن» وكذلك بعد الاخفاقات مثل «كوتون كلاب»، ابتعد فرانسيس فورد كوبولا عن الساحة لمدة عقد قبل أن يعود في العام 2007 لإخراج «يوث ويذاوت يوث».

وستعرض نسخ مرممة من أفلامه كما ستقدم ثلاثية «ذي غودفاذر» في أمسية أطلق عليها «ليلة العراب» في 19 اكتوبر، كذلك، يكرم المهرجان الممثلين الفرنسيين دانيال أوتوي ومارينا فلادي والمخرج الكوري بونغ جون أو، والمخرج السينمائي البريطاني كين لوتش.

وسيكون هناك حضور للسينما الصامتة مع أفلام قصيرة لتشارلي تشابلن، وعرض فيلم «دان لا نوي» وهو آخر فيلم فرنسي من هذا النوع أخرجه شارل فانيل في العام 1930.