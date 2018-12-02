وزير الثقافة الفرنسي يؤيد تداول التحف بدلاً عن إعادتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 04:57 مساء
وعاء أثري من جمهورية الكونغو في معرض في باريس (أ ف ب)

اعتبر وزير الثقافة الفرنسي فرنك رييستر، الأحد، أنه لابد من أن يتسنى للشباب الأفريقي النفاذ إلى تراثه، مشيرًا إلى أنه يعتزم تداول التحف لكن ليس بالضرورة نقل الملكية.

وقال رييستر في مقابلة مع أسبوعية «لو جورنال دو ديمانش»: «هدفنا واضح، ولابد من أن يتسنى للشباب الأفريقي النفاذ لتراثه الخاص وأيضًا تراث البشرية، الأمر يقضي بإعادة القطع ولكن أيضًا بإعارتها وإيداعها على المدى الطويل وإقامة معارض، وليست المسألة إفراغ المتاحف لكن التعاون بهدف تداول القطع»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويتوافق رأي وزير الثقافة مع رأي أكاديمية الفنون الجميلة ومتحف «كي برانلي» في باريس اللذين يؤيدان تداول التحف الفنية بدلًا عن إعادتها على نطاق واسع عملًا بتوصيات تقرير صدر في الثالث والعشرين من نوفمبر.

وأوصى التقرير الذي أعده أستاذان جامعيان هما بينيديكت سافوا من فرنسا وفلوين سار من السنغال كلفهما الرئيس إيمانويل ماكرون هذه المهمة، بأن تعيد فرنسا عشرات الآلاف من التحف الفنية الأفريقية التي نهبت خلال حقبة الاستعمار أو اُشتريت بأسعار بخسة.

وسرعان ما أعلن الرئيس الفرنسي نيته إعادة 26 قطعة لدولة بنين أخذها الجيش الفرنسي كغنائم حرب العام 1982، مع أنه لا يمكن التصرف بها بموجب قانون التراث، كغيرها من التحف في المتاحف الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أمطار غزيرة في بنغازي تعرقل حركة السير بالمدينة
ليبيا
دبلوماسي فرنسي: المؤتمر الوطني في خارطة سلامة قد ينهي الأزمة الليبية
ليبيا
إحباط هجوم مسلح على مركز شرطة بنينا
ليبيا
«الخطوط الليبية» توضح أسباب تعليق رحلاتها في مطار بنينا
ليبيا
ناقلات نفط ترسو في 3 موانئ بعد 48 ساعة إغلاق
ليبيا
«وول ستريت جورنال»: رسائل تعزز الشبهات حول دور ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
رمضان المزداوي لــ«الوسط»: أستعد للمشاركة في مسلسل «زنقة الريح».. وأجهز فيلمي ...
ثقافة وفن
تعليم الوفاق: اقتصار الدراسات العليا بالخارج على بعض التخصصات
ليبيا
قوة الردع الخاصة تعلن اغتيال أحد عناصرها بطرابلس
ليبيا
الغارة الجوية على العوينات.. ثالث هجوم أميركي ضد «القاعدة» منذ مارس
ليبيا
في العدد 158: تحريك سياسي في طبرق والإرهاب يضرب تازربو
ليبيا
الشلماني: لن نكرر أخطاء السياسيين ومستعد للموت من أجل ليبيا
رياضة محلية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق متعددة لارتداء الكارديجان في الشتاء