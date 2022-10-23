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الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي أكد عدم حضوره القمة العربية لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 10:18 صباحا
الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي أكد عدم حضوره القمة العربية لهذا السبب
محمد بن سلمان أثناء قمة في جدة، 16 يوليو 2022. (أ ف ب)
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أعلنت الرئاسة الجزائرية، عدم حضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اجتماع القمة العربية التي ستنعقد مطلع نوفمبر المقبل، بالجزائر.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مساء السبت، إن الرئيس عبد المجيد تبون، تلقى مكالمة هاتفية من بن سلمان، أعرب فيها الأخير عن «تأسفه» لعدم حضور اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في نوفمبر بالجزائر، «امتثالًا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر».

وبحسب البيان، أبدى تبون «تفهمه لهذه الوضعية وتأسفه لتعذر» حضور بن سلمان، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية الشقيقة «ستظل حاضرة معنا في كل الظروف».

المنفي يتلقى دعوة لحضور القمة العربية
وفي منتصف سبتمبر الماضي، دعا الرئيس الجزائري، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى المشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر.

- تبون يدعو المنفي إلى المشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر

جاء ذلك في رسالة سلمها المبعوث الجزائري الخاص إبراهيم مراد، للمنفي، تضمنت التأكيد على حرص الجزائر على تعزيز أُطر التعاون الثنائي بين البلدين.

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