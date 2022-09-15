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تبون يدعو المنفي إلى المشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 سبتمبر 2022, 02:07 مساء
تبون يدعو المنفي إلى المشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر
المنفي خلال تسلمه رسالة تبون من المبعوث الجزائري، 15 سبتمبر 2022، (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
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دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى المشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في رسالة سلمها المبعوث الجزائري الخاص إبراهيم مراد، اليوم الخميس، للمنفي، خلال لقاء حضره وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، والسفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين.

وتضمنت الرسالة أيضًا تأكيد حرص الجزائر على تعزيز أُطر التعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبه، رحب المنفي بالدعوة، معربًا عن تطلع المجلس الرئاسي لنجاح القمة في تعزيز العمل العربي المشترك.

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