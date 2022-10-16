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وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في الضفة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 02:30 مساء
وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في الضفة
شبان فلسطينيون يجلون متظاهرا أصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، قرب حاجز «بيت إيل» العسكري شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في 14 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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توفي فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت في الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان.

وأعلنت الوزارة بعد منتصف ليل السبت «استشهاد مجاهد أحمد داوود (30 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها ظهر السبت برصاص الاحتلال الحي في الصدر في قراوة بني حسان» جنوب مدينة نابلس، وفق وكالة «فرانس برس».

وأصيب فلسطينيان بالرصاص، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وصفت حالتهما بالحرجة وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وقَتل جنود الاحتلال، مساء الجمعة فلسطينيا آخر بعد إطلاقه النار باتجاه مستوطنة بيت إيل شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

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ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أحد سكان المستوطنة كان خارج منزله وأصيب بجروح طفيفة جراء إطلاق النار الذي قُتل منفذه «برصاص جنود إسرائيليين كانوا في المنطقة».

وأفاد الجيش ووزارة الصحة الفلسطينية، بأن المنفذ هو قيس شجاعية (23 عاما)، وهو عضو في حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

مداهمات لجيش الاحتلال
وقتل ثلاثة فلسطينيين الجمعة، في مداهمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وخلّفت عمليات الدهم لجيش الاحتلال لنابلس وجنين، التي غالبا ما تبعتها اشتباكات مع الفلسطينيين، أكثر من 100 قتيل في الجانب الفلسطيني، في أكبر حصيلة في الضفة الغربية منذ ما يقرب من سبع سنوات، وفق الأمم المتحدة.

والأحد، أعلنت وحدة تنسيق الشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة (كوغات) عن سحب تصاريح الدخول إلى إسرائيل لـ164 شخصا من أفراد عائلات المقاومين الفلسطينيين في منطقة نابلس.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، ويعيش هناك نحو نصف مليون مستوطن في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

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