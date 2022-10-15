الفصائل الفلسطينية المسلحة تدعو إلى تصعيد الغضب ضد الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية المسلحة مؤتمرا صحفيا مشتركا في مدينة غزة، دعت فيه إلى تصعيد حدة الغضب ضد الاحتلال الإسرائيلي. وقالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إن كتائب القسام التابعة لها و«فصائل المقاومة الفلسطينية ستلاحق الاحتلال»، وإن «رسالة شهداء المقاومة...أن هبوا للدفاع عن الأقصى».

ويأتي ذلك بعد توسيع القوات الإسرائيلية اقتحاماتها العسكرية في جنين ومناطق أخرى من الضفة الغربية المحتلة، ملاحقة فلسطينيين في أعقاب وقوع هجمات استهدفت إسرائيليين هذا العام، بحسب «يورو نيوز».

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وتسببت اقتحامات القوات الإسرائيلية الواسعة لمخيم شعفاط في القدس في التضييق الشديد على حياة المتساكنين. وكان الفلسطينيون دخلوا في إضراب عام بداية هذا الأسبوع في المدينة، تضامنا مع أهالي شعفاط.

تفاهمات ضمنية مع إسرائيل بوساطة مصرية

وتظاهر مؤيدو حماس أمس الجمهة في خان يونس في غزة، ضد الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية واقتحامات اليهود للمسجد الأقصى في القدس.

ورغم التصعيد في هذا المشهد الدامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بقي قادة حركة حماس ملتزمين بتفاهمات ضمنية مع إسرائيل بوساطة مصرية، تتعلق بالتهدئة.