بينهم طبيب.. مقتل 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين، الجمعة، خلال عملية عسكرية أطلقتها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نفذ عملية صباح الجمعة في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، مدعيا تعرض جنوده لنيران ذخيرة حية من «مسلحين مشتبه بهم»، مضيفا أن قواته «ردّت بالذخيرة الحية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطبيب عبد الله الأحمد توفي متأثرا بإصابة في رأسه برصاصة أطلقها جنود إسرائيليون أمام مستشفى جنين.

ودان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية «جريمة القتل»، مؤكدا أنها حدثت بينما كان الطبيب يحاول إنقاذ فلسطيني آخر أصيب برصاصة، وذكرت الوزارة أن الجريح اسمه متين ضبايا ومات هو الآخر.

- مقتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، في بيان أن الطبيب عبد الله الأحمد هو «قائدها»، وأنه قتل في «اشتباك مسلح» مع القوات الإسرائيلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان اعتقال ضياء محمد يوسف سلامة (24 عاما)، الذي ينتمي وفقا له إلى حركة حماس وكانت بحوزته بندقية، مؤكدًا أنه «مسؤول عن تنفيذ هجمات استهدفت مؤخرا قوات الأمن وخطط لتنفيذ هجمات أخرى».

إصابة 66 شخصا من نابلس

واعتقل عدة أشخاص آخرين الجمعة في جنين، ومناطق أخرى بالضفة الغربية المحتلة، حسب جيش الاحتلال الصهيوني.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 66 شخصا أصيبوا في مدينة نابلس ومحيطها، خلال عمليات الجيش الإسرائيلي.

«دماء شهدائنا ستكون وقوداً لانتفاضة متجدّدة»

وبعد وقت قصير من مقتلهما، نقل رفات عبد الله الأحمد ومتين ضبايا، عبر جنين في جنازة شارك فيها مسلحون.

وأكدت حركة حماس أنَّ «دماء شهدائنا ستكون وقوداً لانتفاضة متجدّدة ضدّ إرهابه».

وبعد ساعات، قتل جنود إسرائيليون مساء الجمعة فلسطينيا بعد إطلاقه النار باتجاه مستوطنة بيت إيل شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن اسمه قيس عماد شجاعية ويبلغ 23 عاما.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن أحد سكان المستوطنة كان خارج منزله وأصيب بجروح طفيفة جراء إطلاق النار، الذي قُتل منفذه «برصاص جنود إسرائيليين كانوا في المنطقة»، وقال الجيش إنه يبحث عن مشتبه به ثان تمكن من الفرار.

أكثر من 100 «شهيد»

وتصاعدت المواجهات بين المقاومين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، شمال الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في منطقتي نابلس وجنين، وهما معقلان للفصائل الفلسطينية، وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي قمعه في أعقاب هجمات للمقاومة ضد أهداف إسرائيلية في مارس وإبريل.

وخلّفت المداهمات التي غالبا ما تبعتها اشتباكات مع الفلسطينيين، أكثر من 100 «شهيد» على الجانب الفلسطيني، في أكبر حصيلة في الضفة الغربية منذ ما يقرب من سبع سنوات، وفق الأمم المتحدة.

وقُتل فلسطيني يبلغ 18 عاما الأربعاء برصاص جيش الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب للاجئين قرب الخليل (جنوب)، أثناء احتجاج شبان على العمليات الإسرائيلية.

كما قُتل جنديان إسرائيليان في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى مطاردة واسعة النطاق وأعمال عنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، الخميس إن «القوات الأمنية ستبقى معبأة حتى اعتقال الإرهابيين ومن أرسلوهم»، بحسب بيان صادر عن مكتبه.