مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بإطلاق نار في شمال فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل شخصان وأصيب آخرون الأحد في هجوم بإطلاق نار وقع في مدينة الخضيرة شمال فلسطين، وفق ما أفادت خدمة الإسعاف.

وبحسب مسعفين والشرطة الإسرائيلية قتل الإسرائيليان برصاص اثنين في مدينة شمال فلسطين قبل أن يتم «تحييدهما» من قبل قوات الشرطة، بحسب «فرانس برس».

ويتزامن الهجوم مع قمة «تاريخية» تعقد في جنوب الدولة العبرية يشارك فيها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وعدد من نظرائه العرب.

«ازدواجية المعايير»

وانتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، سياسة «ازدواجية المعايير» التي يمارسها الغرب في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا وتجاهله لـ«جرائم الاحتلال» الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

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وقال عباس الذي لم يدن الغزو الروسي لأوكرانيا خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله، إن الحرب أظهرت «ازدواجية المعايير بشكل صارخ رغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت حد التطهير العرقي والتمييز العنصري كما أقرت بذلك منظمات حقوق الإنسان»، وفق «فرانس برس».

الاعتراف بفلسطين كدولة رسميا

وأثار صمت عباس الذي تعتمد سلطته في الأراضي الفلسطينية على الاتحاد الأوروبي كمانح أساسي، حفيظة العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين. وروسيا عضو في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط والتي تعترف رسميًا بفلسطين كدولة.

وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قد اعتبرتا الأراضي الفلسطينية في تقاريرهما مسرحًا «للتفرقة العنصرية». وأضاف عباس «لا نجد من يحاسب إسرائيل التي تتصرف كدولة فوق القانون».

ورأى الرئيس الفلسطيني أن «ما يحدث في فلسطين لا يمكن السكوت عنه، والقانون الدولي لا يمكن أن يتجزأ، وإننا نتساءل هل يمكن أن تستمر هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وامتهان كرامته، وانتهاك حقوقه الشرعية، دون اتخاذ تدابير وطرق تؤدي إلى نهاية هذا الاحتلال؟».