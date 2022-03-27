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المرشحون المستقلون يهيمنون على نتائج الانتخابات المحلية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 07:39 مساء
المرشحون المستقلون يهيمنون على نتائج الانتخابات المحلية الفلسطينية
صور مرشحين فلسطينيين الى الانتخابات البلدية في مدينة نابلس في الضفة الغربية. (أ ف ب)
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حصد المرشحون المستقلون في الانتخابات المحلية الفلسطينية غالبية أصوات الناخبين بواقع 64% مسجلين ارتفاعًا بنحو 37% عن الانتخابات السابقة قبل خمس سنوات، وذلك وفق ما أفادت لجنة الانتخابات المركزية، الأحد. 

وبحسب اللجنة فإن نسبة الإقبال على التصويت لاختيار 50 مجلسًا بلديًا موزعة على جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة بلغت 53.7%.  وأعلنت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس فوزها، معتبرة أن النتائج أظهرت «تجدد الثقة في الحركة». 

خيبة أمل تجاه الفصائل المختلفة
لكن الخبراء أكدوا أن النتائج عكست أمرًا آخر. ورأى المحلل السياسي جهاد حرب أن «المواطنين الفلسطينيين يشعرون بخيبة أمل تجاه الفصائل المختلفة». وقال إن الإحباط «شجع على ظهور» العديد من القوائم المختلفة.  وفي مدينة أريحا التي تعتبر معقلا لحركة فتح، تنافست خمس قوائم مستقلة. 

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وفي مدينة البيرة انتخب إسلام الطويل الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي، بعد ترؤسه قائمة مستقلة حملت اسم «البيرة توحدنا». 

ورجح المحلل السياسي أن تكون حركتا فتح وحماس الفصيلان الفلسطينيان المسيطران على المشهد السياسي، قد رشحتا عددًا من المستقلين.   وأشار إلى أنهما «فتحتا الطريق أمام المرشحين للترشح كمستقلين في عدة قوائم». 

 الانتخابات المحلية الرابعة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية
وهذه الانتخابات المحلية هي الرابعة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية العام 1995، في حين لم تجر انتخابات رئاسية وتشريعية منذ حوالي 16 عامًا. وكانت حركة حماس قاطعت أيضًا الانتخابات الأخيرة في 2017.

ودُعي 728 ألف ناخب الى الاقتراع، فيما بلغ عدد المرشحين والمرشحات 2306 موزعين على 234 قائمة. ولم تشمل الانتخابات قطاع غزة، واشترطت حركة حماس للمشاركة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأعلنت كما حركة الجهاد الإسلامي مقاطعة الانتخابات البلدية.

وألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقرّرة في مايو ويونيو العام الماضي، والتي كان يعوّل عليها الفلسطينيون، ما أثار انتقادات عارمة لمؤسسات وفصائل فلسطينية. وعلّل عباس الإلغاء برفض إسرائيل مشاركة الفلسطينيين من مدينة القدس الشرقية المحتلة في الانتخابات.

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