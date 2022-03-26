Atwasat

وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين والفلسطيينين والليبيين والعراقيين والأفغان على غرار أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 01:02 مساء
وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين والفلسطيينين والليبيين والعراقيين والأفغان على غرار أوكرانيا
وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني بمنتدى الدوحة. 26 مارس 2022. (أ ف ب).
alwasat radio

دعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في مؤتمر في الدوحة، السبت، إلى اهتمام عالمي بالصراعات في منطقة الشرق الأوسط مماثل لذلك الذي حظيت به أوكرانيا منذ الغزو الروسي.

وقال الوزير في جلسة حوارية في اليوم الأول من منتدى «حوار الدوحة» في نسخته العشرين «المعاناة الإنسانية التي رأيناها في أوكرانيا والجميع يتحدث عنها الآن، هي معاناة عانى منها الكثير من بلدان المنطقة لسنوات ولم يحدث أي شيء».

وأضاف: «لم نشهد أبدًا استجابة عالمية لمعالجة هذه المعاناة»، مشيرًا خصوصًا إلى «مشاهدة الوحشية ضد الشعب السوري، أو ضد الفلسطينيين، أو ضد الليبيين، أو ضد العراقيين، أو ضد الأفغان».

ورأى أنه «دون محاسبة أولئك الذين ارتكبوا هذه الأفعال، سنشهد المزيد والمزيد من التوسع في مثل هذا السلوك»، مضيفًا «آمل أن يكون هذا نداءً للجميع في المجتمع الدولي للنظر إلى منطقتنا ومعالجة القضايا التي تحدث هنا بنفس مستوى الالتزام الذي شهدناه» حيال أوكرانيا.

وتعرّض الاتحاد الأوروبي خصوصًا لاتهامات بأنه رحب باللاجئين الأوكرانيين بانفتاح أكثر، مقارنة بما كان الحال عليه مع أولئك الذين فروا من نزاعات في الشرق الأوسط. كما أشار كثيرون إلى ازدواجية معايير بالنسبة للتغطية الإعلامية للصراع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟
هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)

هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)
لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة

لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة
مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا

مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا

الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)

عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)
الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا

الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022

بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022
«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا

«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا
«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»

«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»
جريدة «الوسط»: معركة «شد حبال» للسيطرة على أموال النفط

جريدة «الوسط»: معركة «شد حبال» للسيطرة على أموال النفط
الدبيبة يلزم المستوردين بفحص البضائع في بلد التصدير عبر شركة واحدة قبل شحنها

الدبيبة يلزم المستوردين بفحص البضائع في بلد التصدير عبر شركة واحدة قبل شحنها
الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر

الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر
في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين

في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الأبناء عن شهور يناير وفبراير ومارس للمصارف

«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الأبناء عن شهور يناير وفبراير ومارس للمصارف
بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية ...
يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء المسرح»

يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلينكن يزور المغرب والجزائر ويلتقي محمد بن زايد
بلينكن يزور المغرب والجزائر ويلتقي محمد بن زايد
الرئاسة المصرية: زيلينسكي أطلع السيسي على مسار المفاوضات حول الأزمة الأوكرانية
الرئاسة المصرية: زيلينسكي أطلع السيسي على مسار المفاوضات حول ...
العاهل الأردني يجتمع مع بن زايد والسيسي والكاظمي في العقبة
العاهل الأردني يجتمع مع بن زايد والسيسي والكاظمي في العقبة
لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة
لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة
الحوثيون يتبنون سلسلة هجمات على السعودية
الحوثيون يتبنون سلسلة هجمات على السعودية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«فرانس برس»: إيران تحاول إنقاذ طاقم سفينة شحن إماراتية غرقت في الخليج
«فرانس برس»: إيران تحاول إنقاذ طاقم سفينة شحن إماراتية غرقت ......
الحوثيون يتبنون سلسلة هجمات على السعودية
الحوثيون يتبنون سلسلة هجمات على السعودية...
«خطأ فادح» يطيح بوزير جزائري
«خطأ فادح» يطيح بوزير جزائري...
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة ......
بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها
بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات ......
المزيد
تونس: تظاهرة للمطالبة بإطلاق الصحفي خليفة القاسمي
تونس: تظاهرة للمطالبة بإطلاق الصحفي خليفة القاسمي...
وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين والفلسطيينين والليبيين والعراقيين والأفغان على غرار أوكرانيا
وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة ......
«التحالف»: ضربات جوية ضد مصادر التهديد بصنعاء والحديدة
«التحالف»: ضربات جوية ضد مصادر التهديد بصنعاء والحديدة...
الحوثيون يتبنون سلسلة هجمات على السعودية
الحوثيون يتبنون سلسلة هجمات على السعودية...
لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة
لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط