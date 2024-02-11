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جيف بيزوس يبيع أسهما في شركة «أمازون»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 09:54 صباحا
جيف بيزوس يبيع أسهما في شركة «أمازون»
الملياردير جيف بيزوس، مؤسس «أمازون» ( أ ف ب)
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باع مؤسس «أمازون»، الملياردير جيف بيزوس، ما قيمته نحو مليارَي دولار من أسهم شركته العملاقة للتوزيع عبر الإنترنت، وفقاً لوثيقة قُدّمت، الجمعة، إلى السلطات التنظيمية لسوق الأوراق المالية.

وأظهرت الوثيقة أن بيزوس باع، الأربعاء والخميس، نحو 12 مليوناً من أسهم «أمازون»، تراوح سعر كل منها بين 168 و171 دولاراً. وأشارت وثيقة سابقة، نُشرت الأربعاء، إلى أن بيزوس يعتزم في يوليو المقبل بيع 50 مليوناً من أسهم المجموعة التي أسسها قبل 30 عاما، ويرأسها اليوم، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

وتقدر مجلة «فوربس» ثروة بيزوس بـ195.5 مليار دولار، ما يجعله ثالث أغنى رجل في العالم بعد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل في إم إتش» الفرنسي برنار أرنو، ورئيس «تسلا» ومنصة «إكس» و«سبايس إكس» إيلون ماسك.

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وأصدرت «أمازون» في الأول من فبراير نتائجها المالية، التي فاقت التوقعات بكثير، حيث حققت المجموعة مبيعات بـ170 مليار دولار، بزيادة قدرها 14% في عام واحد، وصافي ربح قدره 10.6 مليار دولار. وما لبث سعر سهم المجموعة في بورصة نيويورك أن ارتفع غداة إعلان النتائج بأكثر من 13%.

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