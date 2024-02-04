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«بيزوس» يخطط لبيع 50 مليون سهم من «أمازون»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 09:13 صباحا
«بيزوس» يخطط لبيع 50 مليون سهم من «أمازون»
المدير التنفيذي لشركة «أمازون» جيف بيزوس. (أرشيفية: أ ف ب)
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يخطط الملياردير الأميركي جيف بيزوس لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم من شركة «أمازون كوم» على مدى الـ12 شهراً المقبلة، مع احتمال أن يجني أرباحا من صعود الأسهم الذي جعله على مقربة من أن يصبح أغنى شخص في العالم.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت «أمازون» أفضل نمو للمبيعات عبر الإنترنت منذ بداية وباء كورونا، ما أسفر عن ارتفاع سهمها 8% تقريباً، مسجلاً 172 دولاراً، وفق «الشرق بلومبرغ».

بيزوس يصعد وماسك يتراجع 
وقفزت ثروة بيزوس بمبلغ يناسب الارتفاع في الأسهم، إذ زادت 13 مليار دولار تقريباً، لتضعه خلف إيلون ماسك صاحب المركز الأول بفارق يصل إلى 5.7 مليار دولار تقريبا، بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

ولم يحتل بيزوس المرتبة الأولى بالمؤشر منذ 2021، وبدأت الفجوة بينه وبين ماسك تضيق مع تحرك أسهم «أمازون» و«تسلا» في اتجاهين متعاكسين.

واستفادت «أمازون» من انتعاش أسهم التكنولوجيا الذي رفع مؤشرات الأسهم الأميركية لأعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين تعرضت «تسلا» لسلسلة أخبار سلبية.

ويمكن أن تتضرر ثروة ماسك أيضاً بعد أن ألغى قاضٍ في محكمة ولاية ديلاوير حزمة أجور له بقيمة 55 مليار دولار الأسبوع الجاري.

موعد بيع الأسهم
ووضع بيزوس، البالغ 60 عامًا، خطة تداول لبيع 50 مليون سهم في أي وقت قبل 31 يناير من العام 2025، بحسب ملف الإيداع، وستبلغ قيمتها نحو 8.6 مليار دولار بسعر السهم الحالي.

وأعلنت «أمازون» خطط بيع بيزوس للأسهم، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة الآخرون وكبار المسؤولين التنفيذيين في تقريرها السنوي، وذلك امتثالاً لقواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الجديدة التي تتطلب مزيداً من الشفافية للمطلعين على بواطن الأمور في الشركات، والذين يبيعون الأسهم بموجب خطط تداول مرتبة مسبقاً.

وامتنع ناطق باسم الشركة، ومقرها سياتل، عن التعليق على خطط بيع الأسهم.

وفي حال تنفيذ بيزوس خطته، فستكون هذه المرة الأولى التي يبيع فيها أسهما من «أمازون» منذ 2021.

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