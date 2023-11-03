مؤسس «أمازون» ينقل إقامته من سياتل إلى ميامي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الملياردير الأميركي جيف بيزوس، مؤسس مجموعة «أمازون» العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، الخميس، نقل إقامته من سياتل إلى ميامي، ليكون قريبا من والديه وشركته للسياحة الفضائية.



وكتب البالغ 59 عاما عبر حسابه على «إنستغرام»: «أخطط للعودة إلى ميامي، ومغادرة منطقة شمال غرب المحيط الهادئ»، وفق وكالة «فرانس برس».



جولة لبيزوس في أول مكتب لـ«أمازون»

وأظهر مقطع فيديو قديم مصاحب للمنشور بيزوس وهو يتجول في أول مكتب لشركة «أمازون» أنشأه في مرآب منزله، قبل ما يقرب من ثلاثة عقود.



وأضاف بيزوس: «إنه قرار عاطفي بالنسبة لي. سياتل.. ستكون لديك دائما قطعة من قلبي». وتابع: «أريد أن أكون قريباً من والديّ»، مشيرا إلى أن عمليات شركته «بلو أوريجين» المتخصصة في استكشاف الفضاء «تتحول بشكل متزايد إلى قاعدة كيب كانافيرال» في ولاية فلوريدا الأميركية، التي تتبع لها أيضا ميامي.

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وقد تنحّى بيزوس، الذي يمتلك أيضا جريدة «واشنطن بوست»، عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة «أمازون» في العام 2021.