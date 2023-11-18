انفجار طبقتي الصاروخ «ستارشيب» في محاولة إطلاقه الثانية

القاهرة - بوابة الوسط

انفجرت طبقتا صاروخ «ستارشيب» الضخم التابع لـ«سبايس إكس» بعد وقت قصير من انفصالهما بنجاح، اليوم السبت، وفق ما أعلنت الشركة التي يملكها إيلون ماسك في بث فيديو مباشر عن الإطلاق التجريبي الثاني لهذا الصاروخ، وهو الأقوى على الإطلاق.

وقال المعلق على البث المباشر الرسمي لـ«سبايس اكس»، «يا له من يوم ناجح مذهل»، رغم أن طبقة الدفع النفاث «سوبر هيفي» بمحركاتها الـ 33، ومركبة «ستارشيب» الموضوعة أعلاها والتي أعطت اسمها للصاروخ بأكمله، شهدتا «تفككاً سريعاً غير مخطط له» وفق تعبير الشركة، على ما ورد وكالة «فرانس برس».

ويأتي ذلك بعد محاولة أولى لإطلاق الصاروخ في أبريل الماضي، باءت بالفشل إذ اضطرت «سبايس اكس» لتفجيره عمداً في سماء تكساس بسبب عدم انفصال طبقتي الصاروخ وتعطل محركات عدة.

وانطلق الصاروخ من قاعدة ستاربايس التابعة للشركة في بوكا تشيكا بولاية تكساس، بعيد الساعة السابعة من صباح السبت بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ)، وانفصلت الطبقة الأولى عن الصاروخ، لكنها انفجرت بعد فترة وجيزة، بينما استمرت المركبة في مسارها الصحيح قبل أن تنفجر لاحقاً.

عملية تفكك غير مجدولة

وقال أحد المعلقين في البث المباشر الرسمي لهذه العملية قبل انفجار الطبقة الثانية «كما ترون، فقد شهدت طبقة سوبر هيفي للتو عملية تفكك سريعة غير مجدولة، ومع ذلك، لا تزال مركبتنا على مسارها»، وعند جمع طبقتي المركبة الفضائية، يبلغ ارتفاع الصاروخ 121 متراً.

وتُنتج طبقة «سوبرهيفي» قوة دفع تبلغ 74,3 ميغانيوتن، أي نحو ضعف قوة ثاني أقوى صاروخ في العالم، وهو «سبايس لانش سيستم» (اس ال اس) التابع لناسا، على الرغم من أن الأخير يعمل الآن بكامل طاقته، وجرى تصميم كلا النظامين ليكونا قابلين لإعادة الاستخدام بالكامل، وهو عنصر أساسي في تصميم «سبايس اكس» يهدف إلى تقليل التكاليف بشكل كبير.

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في أبريل، فجّرت فرق «سبايس إكس» صاروخ «ستارشيب» عمدا في سماء تكساس بعد أربع دقائق من إقلاع خاطئ شهد فشلا في انفصال الصاروخ وتعطل محركات عدة، وتسببت كرة النار الناجمة عن الانفجار في تشكّل سحابة من الغبار على مسافة كيلومترات شمال غرب منصة الإطلاق، ما أدى إلى تعرضها لأضرار بالغة وتطاير كميات كبيرة من الحطام وقطع إسمنت، وأعيد بناء المنصة مدى سبعة أشهر.

وأطلقت هيئة الطيران الأميركية تحقيقا اكتمل في أكتوبر أعطت على إثره الضوء الأخضر للشركة لمحاولة إطلاق ثانية.

وأطلقت الهيئة الناظمة تحقيقا بيئياً ومرتبطاً بالسلامة، فيما أبدت منظمات غير حكومية كثيرة معنية بحماية البيئة عزمها على ملاحقة «سبايس إكس» قضائيا.

ماسك: لا أريد أن أثير آمالا كبيرة

ويتألف «ستارشيب» البالغ طوله 120 مترا من طبقتين: «سوبر هيفي» المجهزة بـ33 محركا، وفوقها المركبة الفضائية التي تحمل اسم الصاروخ، وخلال اختبار أول أجري من قاعدة بوكا تشيكا، فشلت الطبقتان في الانفصال عن الصاروخ أثناء الطيران.

وقال إيلون ماسك خلال مؤتمر صحفي مطلع أكتوبر إنه جرى تغيير نظام الفصل، موضحا أن اختبار هذا النظام سيكون «الجزء الأكثر خطورة» في محاولة الإطلاق الثانية، وحذّر قائلا «لا أريد أن أثير آمالا كبيرة».

وستكون خطة عملية الإطلاق نفسها التي اعتُمدت في أبريل، إذ على المركبة الفضائية أن تحاول إجراء «دورة شبه كاملة حول الأرض والسقوط في المحيط الهادئ قبالة سواحل هاواي»، على قول ماسك، ولن تصل تاليا إلى مدار الأرض لكنها ستكون «أسفله مباشرة».

وتخطط «سبايس اكس» لاستخدام «ستارشيب» على المدى البعيد لرحلات إلى المريخ.

لكن قبل ذلك، يتعيّن على الشركة تسليم ناسا نسخة معدّلة من الصاروخ ستستخدمها وكالة الفضاء الأميركية في مهمة فضائية إلى القمر ضمن برنامج «أرتيميس».