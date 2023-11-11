«سبايس اكس» تستعد لمعاودة إطلاق «ستارشيب»

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد شركة «سبايس اكس» الأسبوع المقبل لمعاودة إطلاق صاروخ «ستارشيب» الأكبر والأقوى في العالم، في حال أصدرت هيئة الطيران الأميركية تصريحاً لهذه العملية.

وتتابع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) تطوير المركبة الفضائية من كثب، لأنها اختارت اعتمادها في مهماتها الفضائية ضمن برنامج «أرتميس» للعودة إلى القمر، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكتبت «سبايس اكس»عبر صفحاتها في مواقع التواصل، مساء الجمعة، «تستعد المركبة الفضائية للإقلاع في وقت مبكر يوم 17 نوفمبر، شرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية».

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في 20 أبريل، فجّرت فرق «سبايس إكس» الصاروخ عمداً في سماء تكساس، بعد أربع دقائق من إقلاع خاطئ شهد فشلاً في انفصال الصاروخ وتعطل محركات عدة، وأطلقت الهيئة الناظمة تحقيقاً اكتمل في أكتوبر، بينما تستكمل تحقيقاً بيئياً تجريه بالتعاون مع الهيئة الفدرالية للأسماك والحياة البرية.

وتسببت كرة النار الناجمة عن الانفجار في تشكّل سحابة من الغبار على بعد كيلومترات شمال غرب منصة الإطلاق، مما أدى إلى تعرضها لأضرار بالغة وتطاير كميات كبيرة من الحطام وقطع الخرسانة، وأُعيد مُذاك بناء المنصة.

مواصفات صاروخ «ستارشيب»

ويتألف «ستارشيب» البالغ طوله 120 متراً من طبقتين: «سوبر هيفي» المجهزة بـ33 محركاً، وفوقها المركبة الفضائية التي تحمل اسم الصاروخ.

والجديد في هذا الابتكار أن «ستارشيب» صاروخ قابل لإعادة الاستخدام بأكمله، إذ صُمّمت الطبقتان بطريقة تمكنهما من العودة إلى منصة الإطلاق، مما يجعل كلفته أقل، وخلال اختبار أول أجري من قاعدة بوكا تشيكا، فشلت الطبقتان في الانفصال عن الصاروخ أثناء الطيران.

وأعلن إيلون ماسك خلال مؤتمر في أكتوبر، تغيير نظام الفصل، مضيفا أن اختبار هذا النظام الجديد سيكون «الجانب الأكثر خطورة» في الاختبار الثاني.

وقال رئيس «سبايس اكس»: «لا أريد أن أثير آمالاً كبيرة» في ما يخص نجاح العملية.

وستكون خطة عملية الإطلاق نفسها التي اعتُمدت في أبريل، إذ على المركبة الفضائية أن تحاول إجراء «دورة شبه كاملة حول الأرض والسقوط في المحيط الهادئ قبالة سواحل هاواي»، على قول ماسك. ولن تصل تالياً إلى مدار الأرض لكنها ستكون «أسفله مباشرةً».