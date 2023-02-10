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انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 02:51 مساء
انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا
الطبقة الأولى لصاروخ مركبة ستارشيب من سبايس إكس خلال تجربة على البر لمحركاتها في التاسع من فبراير 2023 في بوكا تشيكا بولاية تكساس الأميركية (أ ف ب)
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في خطوة تفتح لطريق أمام رحلة مدارية محتملة، اجتازت «سبايس إكس» محطة مهمة في تطوير صاروخها العملاق «ستارشيب» المعدّ لنقل بشر إلى القمر والمريخ، الخميس، من خلال إنجازها تجربة لافتة على الأرض لمحركاتها.

وخلال بضع ثوان، وسط هدير هائل، دارت محركات «رابتور» في الطبقة الأولى للصاروخ، وأعقب ذلك تشكّل كرة لهب عملاقة وسحابة سميكة من الدخان في قاعدة «سبايس إكس» في بوكا تشيكا بأقصى جنوب تكساس.

- إعلان موعد أولى رحلات صاروخ «ستارشيب»

وفي المحصلة، نجح تشغيل 31 محركاً من أصل 33، على ما كتب عبر تويتر رئيس الشركة إيلون ماسك الذي تابع قائلا «لكن عدد المحركات هذا كاف لبلوغ المدار»، وفق «فراس برس».

وأشار إلى أن أحد المحركات أطفأته فرق العمل في سبايس إكس «قبيل بدء» التجربة، فيما محرك آخر «توقف عن العمل من تلقاء نفسه».

ولم يحلق هذا الصاروخ بعد بإعداداته الكاملة، مع طبقته الأولى المسماة «سوبر هيفي» والبالغ علوها 69 متراً.

وحدها المركبة «ستارشيب»، الطبقة الثانية من الصاروخ، أجرت رحلات فضائية دون المدارية، انتهى كثير منها بانفجارات ضخمة.

 إيلون ماسك 
وفي مطلع فبراير، كتب إيلون ماسك عبر «تويتر» أن «كل الاختبارات المتبقية تحصل على ما يرام»، مع التوجه لإجراء عملية إطلاق لمركبة «ستارشيب» مع طبقة «سوبر هيفي» في مارس، وفق «فراس برس».

واختير «ستارشيب» من جانب وكالة ناسا لنقل رواد الفضاء التابعين لها إلى القمر خلال مهمة «أرتيميس 3» التي من المقرر رسميا إطلاقها سنة 2025. غير أن الطريق لا يزال طويلا.

وقالت نائبة رئيس «سبايس إكس» غوين شوتويل خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الجمعة «لا نريد أن تنقل الرحلة الخامسة عشرة أشخاصاً على متنها»، بل «في الرحلة الرقم مئة أو مئتين».

وأضافت «نريد أن نكون قادرين على إجراء مئات الرحلات قبل نقل بشر إلى القمر، هذا هدفنا».

ولفتت شوتويل إلى أن الصاروخ سينقل في بادئ الأمر الأقمار الصناعية التابعة للشركة لضمها إلى كوكبة «ستارلينك» التي تزود الأرض بالإنترنت من الفضاء.

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