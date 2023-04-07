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«سبايس اكس» تُعد لأول رحلة مدارية تجريبية لصاروخها العملاق «ستارشيب»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 10:04 مساء
«سبايس اكس» تُعد لأول رحلة مدارية تجريبية لصاروخها العملاق «ستارشيب»
الطبقة الأولى لصاروخ مركبة «ستارشيب» من «سبايس اكس» خلال تجربة على البر لمحركاتها في التاسع من فبراير 2023 في بوكا تشيكا بولاية تكساس الأميركية. (ا. ف. ب)
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أعلنت «سبايس اكس»، أمس الخميس، أنها تعتزم إجراء بروفة عامة الأسبوع المقبل على عملية إطلاق صاروخها العملاق «ستارشيب» المُعدّ لنقل بشر إلى القمر والمريخ، تمهيداً لرحلة مدارية تجريبية قد ينفذها في الأسبوع التالي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت شركة الصناعات الفضائية على «تويتر» أن «ستارشيب» أصبح «مكتملاً»، وأرفقت التغريدة بصور للصاروخ يظهر كل طبقاته، علماً أن الأولى والثانية منها لم تُجرِ حتى الآن إلا رحلات تجريبية منفصلة.

إجراء بروفة على عملية الإطلاق الأسبوع المقبل
وأضافت أن «الفريق يعمل على إجراء بروفة على عملية الإطلاق الأسبوع المقبل، تليها أول رحلة تجريبية متكاملة لـ(ستارشيب) بعد نحو أسبوع، في انتظار الموافقات التنظيمية». وتحتاج «سبايس اكس» إلى ضوء أخضر من الهيئة الناظمة الأميركية للطيران المدني قبل إجراء الرحلة.

- انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريباً

واجتازت «سبايس اكس» في فبراير الفائت محطة مهمة في تطوير صاروخها العملاق من خلال إنجازها في قاعدتها في بوكا تشيكا بأقصى جنوب تكساس تجربة لافتة على الأرض لمحركات «رابتور» الثلاثة والثلاثين في الطبقة الأولى للصاروخ المسماة «سوبر هيفي» والبالغ علوها 69 متراً.

نجاح تشغيل 31 محركاً لبلوغ المدار
وفي المحصلة، نجح تشغيل 31 محركاً من أصل 33 لبضعة ثوانٍ، على ما كتب عبر «تويتر» رئيس الشركة إيلون ماسك الذي تابع قائلاً «لكن عدد المحركات هذا كافٍ لبلوغ المدار».

وبحسب «فرانس برس» وحدها المركبة «ستارشيب»، الطبقة الثانية من الصاروخ، أجرت رحلات فضائية دون المدارية، انتهى كثير منها بانفجارات ضخمة. وقد اختيرت «ستارشيب» من جانب وكالة ناسا لنقل رواد الفضاء التابعين لها إلى القمر خلال مهمة «أرتيميس 3» التي من المقرر رسمياً إطلاقها سنة 2025.

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