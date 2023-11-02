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فرنسا ستستضيف الدورة المقبلة من القمة الدولية للذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 02:27 مساء
فرنسا ستستضيف الدورة المقبلة من القمة الدولية للذكاء الصناعي
شعارا «أوبن إيه آي» وبرنامجها للذكاء الصناعي «تشات جي بي تي» 4 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية الأربعاء، استضافة فرنسا للدورة المقبلة من القمة الدولية للذكاء الصناعي في باريس، بعد استقبال المملكة المتحدة الأسبوع الماضي هذه القمة التي وُصفت بأنها الأولى من نوعها المرتبطة بهذا المجال.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قوله إن «فرنسا تتشرف بحمل الشعلة البريطانية بتنظيم الدورة المقبلة من القمة».

وأكد وزير الشؤون الرقمية الفرنسي جان-نويل بارو أن «فرنسا رائدة أوروبيا في ابتكار نماذج الذكاء الصناعي»، مضيفا أن «الحكومة تقف بجانب الجهات الفاعلة في القطاعين الخاص والعام لتشجيع الابتكار وتنظيم القطاع استنادا إلى الأخطار التي تحملها هذه النماذج».

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وأشار بارو إلى أن فرنسا ستستضيف الدورة المقبلة من هذه القمة الدولية بنسخة حضورية في غضون عام. وفي وقت سابق اقترحت كوريا الجنوبية عقد قمة افتراضية في شأن هذا الموضوع خلال الأشهر الستة المقبلة.

واجتمع قادة سياسيون ومسؤولون في شركات التكنولوجيا العملاقة وخبراء في الذكاء الصناعي الأربعاء والخميس في بليتشلي بارك مانور، وهو مركز ذو رمزية كبيرة كان يُستخدم في فك شيفرات الحرب العالمية الثانية في وسط إنجلترا.

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