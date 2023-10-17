واشنطن تشدد القيود على صادرات رقائق الذكاء الصناعي إلى الصين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء تشديد القيود على صادرات رقائق الذكاء الصناعي المتطورة إلى الصين، ما أدى إلى انخفاض سعر سهم شركة «إنفيديا» وغيرها من شركات أشباه الموصلات في بورصة وول ستريت.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو «القواعد المحدثة اليوم ستزيد من فعالية ضوابطنا وستغلق مسارات التهرب من قيودنا». وتشدد القواعد الجديدة الإجراءات المتخذة العام الماضي والتي حظرت البيع المفتوح للصين للرقائق الدقيقة الضرورية لتصنيع أنظمة الذكاء الصناعي القوية التي تشغل برامج مثل «تشات جي بي تي»، بحسب «فرانس برس».

وشددت ريموندو على أن القيود المعززة تهدف إلى سد الثغرات ومصممة لمنع الاستخدام العسكري الصيني للذكاء الصناعي. وقالت ريموندو لوسائل إعلام أميركية «صحيح أن الذكاء الصناعي لديه القدرة على تحقيق فائدة مجتمعية ضخمة. لكنه يمكن أن يسبب أيضا ضررًا هائلًا وعميقًا إذا وقع في الأيدي الخطأ ولدى الجيوش الخطأ».

توسيع الحظر ليشمل الرقائق ذات الأداء المنخفض

وتشمل القيود خصوصا شريحة «إتش 100» الرائدة من شركة «إنفيديا»، وهي تعد ضرورية للذكاء الصناعي التوليدي. يوسع قرار الثلاثاء الحظر السابق ليشمل الرقائق ذات الأداء المنخفض التي تصنعها «إنفيديا» وغيرها من الشركات والتي كانت تصدّرها إلى الصين دون قيود.

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وجاء في بيان أميركي أن القواعد لن تؤثر على الرقائق المستخدمة في السلع الاستهلاكية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الألعاب، رغم أن بعضها سيخضع تصديرها إلى ترخيص مسبق.

انخفاض سعر سهم «إنفيديا»

وانخفض سعر سهم «إنفيديا» بما يصل إلى ستة بالمئة الثلاثاء بعد الإعلان، مع انخفاض حاد أيضا في سهمي «إنتل» و«إيه إم دي». ومارست هذه الشركات ضغوطًا شديدة لمنع فرض مزيد من القيود على أنشطتها في الصين، ولكن دون جدوى حتى الآن.

وفي زيارة إلى الصين لتحسين العلاقات في أغسطس، قالت ريموندو إن الولايات المتحدة تسعى إلى علاقة أفضل مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكن القيود الجديدة من المرجح أن تلقى انتقادات حادة من بكين.