  • Alwasat News
Atwasat

واشنطن تشدد القيود على صادرات رقائق الذكاء الصناعي إلى الصين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 08:46 مساء
واشنطن تشدد القيود على صادرات رقائق الذكاء الصناعي إلى الصين
عملية تصنيع الشرائح الإلكترونية. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء تشديد القيود على صادرات رقائق الذكاء الصناعي المتطورة إلى الصين، ما أدى إلى انخفاض سعر سهم شركة «إنفيديا» وغيرها من شركات أشباه الموصلات في بورصة وول ستريت.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو «القواعد المحدثة اليوم ستزيد من فعالية ضوابطنا وستغلق مسارات التهرب من قيودنا». وتشدد القواعد الجديدة الإجراءات المتخذة العام الماضي والتي حظرت البيع المفتوح للصين للرقائق الدقيقة الضرورية لتصنيع أنظمة الذكاء الصناعي القوية التي تشغل برامج مثل «تشات جي بي تي»، بحسب «فرانس برس».

وشددت ريموندو على أن القيود المعززة تهدف إلى سد الثغرات ومصممة لمنع الاستخدام العسكري الصيني للذكاء الصناعي. وقالت ريموندو لوسائل إعلام أميركية «صحيح أن الذكاء الصناعي لديه القدرة على تحقيق فائدة مجتمعية ضخمة. لكنه يمكن أن يسبب أيضا ضررًا هائلًا وعميقًا إذا وقع في الأيدي الخطأ ولدى الجيوش الخطأ».

توسيع الحظر ليشمل الرقائق ذات الأداء المنخفض
وتشمل القيود خصوصا شريحة «إتش 100» الرائدة من شركة «إنفيديا»، وهي تعد ضرورية للذكاء الصناعي التوليدي. يوسع قرار الثلاثاء الحظر السابق ليشمل الرقائق ذات الأداء المنخفض التي تصنعها «إنفيديا» وغيرها من الشركات والتي كانت تصدّرها إلى الصين دون قيود.

-  الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء قيود الصين على معادن نادرة
- اليابان تقيد صادرات معدات صنع الرقائق إلى الصين
-  اليابان تعتزم الحد من تصدير معدات على ارتباط بأشباه الموصلات

وجاء في بيان أميركي أن القواعد لن تؤثر على الرقائق المستخدمة في السلع الاستهلاكية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الألعاب، رغم أن بعضها سيخضع تصديرها إلى ترخيص مسبق.

انخفاض سعر سهم «إنفيديا»
وانخفض سعر سهم «إنفيديا» بما يصل إلى ستة بالمئة الثلاثاء بعد الإعلان، مع انخفاض حاد أيضا في سهمي «إنتل» و«إيه إم دي». ومارست هذه الشركات ضغوطًا شديدة لمنع فرض مزيد من القيود على أنشطتها في الصين، ولكن دون جدوى حتى الآن.

وفي زيارة إلى الصين لتحسين العلاقات في أغسطس، قالت ريموندو إن الولايات المتحدة تسعى إلى علاقة أفضل مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكن القيود الجديدة من المرجح أن تلقى انتقادات حادة من بكين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»

شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز

اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز
«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية

«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية
غزة هيروشيما جو بايدن!

غزة هيروشيما جو بايدن!
ماكرون سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك «أجندة مفيدة»

ماكرون سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك «أجندة مفيدة»
بعد منعه في فرنسا.. «آبل» تعدل نظام تشغيل «آيفون 12»

بعد منعه في فرنسا.. «آبل» تعدل نظام تشغيل «آيفون 12»
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»

أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا

تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا
«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»

«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»
أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا

أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا
نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)

نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)
كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها

كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها
«تيك توك» تحذف أكثر من 500 ألف فيديو وتغلق 8 آلاف بث مباشر مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط

«تيك توك» تحذف أكثر من 500 ألف فيديو وتغلق 8 آلاف بث مباشر مرتبطة بالصراع في ...
قطار يقل أعضاء البرلمان الأوروبي يتوقف بالخطأ في «ديزني لاند»

قطار يقل أعضاء البرلمان الأوروبي يتوقف بالخطأ في «ديزني لاند»
باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية

باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية
تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)

تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)
علاج تجريبي للسرطان يعيد للجهاز المناعي قدرته على محاربة الأورام

علاج تجريبي للسرطان يعيد للجهاز المناعي قدرته على محاربة الأورام
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مخاوف من تداعيات العدوان الإسرائيلي في غزة على الأسواق العالمية
مخاوف من تداعيات العدوان الإسرائيلي في غزة على الأسواق العالمية
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة
روسيا تنضم إلى الصين وتعلق واردات اليابان من المأكولات البحرية
روسيا تنضم إلى الصين وتعلق واردات اليابان من المأكولات البحرية
ميلوني تكشف ميزانيتها المقترحة لـ2024 معتمدة على التخفيضات الضريبية
ميلوني تكشف ميزانيتها المقترحة لـ2024 معتمدة على التخفيضات ...
أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على فنزويلا
أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على فنزويلا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟...
صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي
صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام ......
«فيراري» تسمح باستخدام العملات المشفرة في شراء سياراتها بالولايات المتحدة
«فيراري» تسمح باستخدام العملات المشفرة في شراء سياراتها ......
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار ......
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة...
المزيد
واشنطن تشدد القيود على صادرات رقائق الذكاء الصناعي إلى الصين
واشنطن تشدد القيود على صادرات رقائق الذكاء الصناعي إلى الصين...
مجموعة «رولز رويس» البريطانية لمحركات الطائرات تلغي 2500 وظيفة
مجموعة «رولز رويس» البريطانية لمحركات الطائرات تلغي 2500 ......
بدء تشغيل مطار مولته الصين في كمبوديا
بدء تشغيل مطار مولته الصين في كمبوديا...
أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على فنزويلا
أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على ......
ميلوني تكشف ميزانيتها المقترحة لـ2024 معتمدة على التخفيضات الضريبية
ميلوني تكشف ميزانيتها المقترحة لـ2024 معتمدة على التخفيضات ......
المزيد