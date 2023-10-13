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المفوضية الأوروبية تبدأ تحقيقاً يستهدف شبكة «إكس» لاحتمال نشرها «معلومات مضللة».

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 01:07 مساء
المفوضية الأوروبية تبدأ تحقيقاً يستهدف شبكة «إكس» لاحتمال نشرها «معلومات مضللة».
صورة مركبة تظهر شعار منصة «اكس» ومالكها إيلون ماسك. (أ ف ب)
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أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، إطلاق تحقيق يستهدف شبكة «إكس» للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقاً).

وأوضحت المفوضية في بروكسل في بيان أنها رفعت طلباً رسمياً للحصول على معلومات إلى المنصة التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك، وتشكل خطوة المفوضية أول إجراء يُطلق بموجب التشريع الأوروبي الجديد المتمحور على الخدمات الرقمية (DSA)، بعد يومين من رسالة تحذيرية أولى أطلقها المفوّض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون، وفقا لوكالة «فرانس برس».

 وجّه بريتون رسائل تحذيرية الثلاثاء إلى رئيس «إكس» إيلون ماسك والأربعاء إلى رئيس «ميتا» (فيسبوك، إنستغرام) مارك زاكربرغ والخميس إلى رئيس «تيك توك» شو زي تشو.

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ويشكل طلب المعلومات المرسل إلى «اكس» خطوة أولى في إجراء قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية كبيرة في حال انتهكت المنصة القواعد بصورة مثبتة وطويلة الأمد، وفي الحالات القصوى، قد تصل الغرامات إلى 6% من إجمالي الإيرادات العالمية للمجموعة.

 الطلب يحتوي على وثيقة 40 صفحة
وأوضحت المفوضية أن طلب الحصول على المعلومات «أتى بعد ورود مؤشرات في شأن احتمال نشر محتوى غير مطابق للقوانين»، ويأتي هذا الطلب على شكل وثيقة من نحو أربعين صفحة تضم أسئلة محددة.

وتتعلق سلسلة أولى منها بتوضيحات على المنصة توفيرها بشأن نشر محتوى غير قانوني ومعلومات مضللة، في سياق الصراع بين إسرائيل وحماس، وأمام تويتر حتى 18 أكتوبر للرد، ومُددت هذه المهملة إلى 31 أكتوبر لطلبات أخرى غير طارئة.

وقال بريتون للوكالة، إن الإجراء يرمي إلى «حماية مواطنينا وبلادنا الديمقراطية من خلال توفير بيئة آمنة للمستخدمين ومصادر موثوقة للمعلومات حتى خلال الأزمات».

وهددت المفوضية الأوروبية شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» بعقوبات، داعية رئيسها إيلون ماسك لتقديم توضيحات خلال 24 ساعة حول ما وصفته بـ«تداول معلومات خاطئة وصور عنيفة مرتبطة بالنزاع في إسرائيل»، في إشارة إلى آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكتب المفوّض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون في رسالة إلى شو زي تشو رئيس «تيك توك» الخميس إن «منصّتكم يستخدمها بشكل مكثف أطفال ومراهقون، لديكم التزام خاص بحمايتهم من المحتوى العنيف، الذي يبدو أنه ينتشر على نطاق واسع على منصّتكم من دون أيّ تدابير أمنية خاصة».

قواعد أكثر صرامة على 19 منصة إلكترونية
وفُرضت مُنذ نهاية أغسطس قواعد أكثر صرامة على 19 منصة إلكترونية كبيرة بينها «إكس» و«فيسبوك» و«انستغرام» و«تيك توك».

ونشرت شبكة «إكس» الخميس رداً مفصّلاً على الرسالة التحذيرية الأولى للمفوضية، أكدت فيها أنها «حذفت عشرات الآلاف من الرسائل».

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