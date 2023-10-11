الاتحاد الأوروبي يهدد «إكس» بعقوبات بعد نشر «معلومات وصور عنيفة» عن الحرب بين حماس و«إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

هددت المفوضية الأوروبية شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» بعقوبات، داعية رئيسها إيلون ماسك لتقديم توضيحات خلال 24 ساعة حول ما وصفته بـ«تداول معلومات خاطئة وصور عنيفة مرتبطة بالنزاع في إسرائيل»، في إشارة إلى آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون قوله في رسالة إلى ماسك إن «إكس» تستخدم لنشر «محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي».

رد ماسك على الاتحاد الأوروبي

ورد ماسك على حسابه مباشرة قائلا: إن «سياستنا هي أن يكون كل شيء منفتحا وشفافا وهي مقاربة أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمها».

وجاء في رسالة المفوض الأوروبي إلى ماسك ما يلي: «تلقينا من مصادر موثوقة، تقرير عن محتويات قد تكون غير شرعية يجرى تداولها على شبكتكم على الرغم من إشعارات من السلطات المختصة»، متابعا: «عندما تتلقون بلاغات عن محتوى غير شرعي في الاتحاد الأوروبي يجب التحرك بسرعة بجدية وموضوعية وسحب المحتوى عندما يكون ذلك مبررا».

ويستند بريتون في ذلك إلى التشريع الأوروبي الجديد حول الخدمات الرقمية الذي يطبق منذ نهاية أغسطس على 19 منصة كبرى.