«إكس» صنفت أو أزالت «عشرات آلاف» المنشورات المرتبطة بالحرب بين حماس و«إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منصة «إكس» الاجتماعية التي يملكها إيلون ماسك إزالتها أو تصنيفها «عشرات الآلاف» من المنشورات في الأيام التي أعقبت إطلاق حركة حماس عملية «طوفان الأقصى» ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة منذ أشهر.

وكتبت الرئيسة التنفيذية للشركة ليندا ياكارينو في رسالة: «أتخذنا إجراءات لإزالة أو تصنيف عشرات الآلاف من المنشورات»، منذ إطلاق «طوفان الأقصى» السبت الماضي، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، هددت المفوضية الأوروبية منصة «إكس» بعقوبات، داعية رئيسها إيلون ماسك لتقديم توضيحات خلال 24 ساعة حول ما وصفته بـ«تداول معلومات خاطئة وصور عنيفة مرتبطة بالنزاع في إسرائيل».

ونقلت «فرانس برس» عن المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون قوله في رسالة إلى ماسك إن «إكس» تُستخدم لنشر «محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي».

رد ماسك على الاتحاد الأوروبي

ورد ماسك على حسابه مباشرة قائلا: إن «سياستنا هي أن يكون كل شيء مشفافا وهي مقاربة أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمها».

وجاء في رسالة المفوض الأوروبي إلى ماسك ما يلي: «تلقينا من مصادر موثوقة، تقرير عن محتويات قد تكون غير شرعية يجرى تداولها على شبكتكم على الرغم من إشعارات من السلطات المختصة»، متابعا: «عندما تتلقون بلاغات عن محتوى غير شرعي في الاتحاد الأوروبي يجب التحرك بسرعة بجدية وموضوعية وسحب المحتوى عندما يكون ذلك مبررا».

ويستند المفوض الأوروبي في ذلك إلى التشريع الأوروبي الجديد حول الخدمات الرقمية الذي يطبق منذ نهاية أغسطس على 19 منصة كبرى.