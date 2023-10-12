  • Alwasat News
Atwasat

«إكس» صنفت أو أزالت «عشرات آلاف» المنشورات المرتبطة بالحرب بين حماس و«إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 12:17 مساء
«إكس» صنفت أو أزالت «عشرات آلاف» المنشورات المرتبطة بالحرب بين حماس و«إسرائيل»
شعار تطبيق «إكس»، «تويتر» سابقا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت منصة «إكس» الاجتماعية التي يملكها إيلون ماسك إزالتها أو تصنيفها «عشرات الآلاف» من المنشورات في الأيام التي أعقبت إطلاق حركة حماس عملية «طوفان الأقصى» ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة منذ أشهر.

وكتبت الرئيسة التنفيذية للشركة ليندا ياكارينو في رسالة: «أتخذنا إجراءات لإزالة أو تصنيف عشرات الآلاف من المنشورات»، منذ إطلاق «طوفان الأقصى» السبت الماضي، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، هددت المفوضية الأوروبية منصة «إكس» بعقوبات، داعية رئيسها إيلون ماسك لتقديم توضيحات خلال 24 ساعة حول ما وصفته بـ«تداول معلومات خاطئة وصور عنيفة مرتبطة بالنزاع في إسرائيل».

ونقلت «فرانس برس» عن المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون قوله في رسالة إلى ماسك إن «إكس» تُستخدم لنشر «محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي».

رد ماسك على الاتحاد الأوروبي
ورد ماسك على حسابه مباشرة قائلا: إن «سياستنا هي أن يكون كل شيء مشفافا وهي مقاربة أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمها».

وجاء في رسالة المفوض الأوروبي إلى ماسك ما يلي: «تلقينا من مصادر موثوقة، تقرير عن محتويات قد تكون غير شرعية يجرى تداولها على شبكتكم على الرغم من إشعارات من السلطات المختصة»، متابعا: «عندما تتلقون بلاغات عن محتوى غير شرعي في الاتحاد الأوروبي يجب التحرك بسرعة بجدية وموضوعية وسحب المحتوى عندما يكون ذلك مبررا».

ويستند المفوض الأوروبي في ذلك إلى التشريع الأوروبي الجديد حول الخدمات الرقمية الذي يطبق منذ نهاية أغسطس على 19 منصة كبرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»

«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار

«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها

حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
جماهير سلتيك تدعو إلى رفع علم فلسطين في دوري أبطال أوروبا والتبرع لصندوق طوارئ غزة

جماهير سلتيك تدعو إلى رفع علم فلسطين في دوري أبطال أوروبا والتبرع لصندوق طوارئ ...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»

عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»

الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»
لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا

لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا
شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة

شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة
ناسا تستعد للكشف عن أولى الصور من عينات كويكب جمعها مسبار «أوسايرس-ريكس»

ناسا تستعد للكشف عن أولى الصور من عينات كويكب جمعها مسبار «أوسايرس-ريكس»
استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة

استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة
«الأمن الداخلي» ببنغازي: ضربة موجعة لـ«خلية السلماني»

«الأمن الداخلي» ببنغازي: ضربة موجعة لـ«خلية السلماني»
«تسييري بنغازي»: جماعات تخريبية دخلت المدينة لشق الصف

«تسييري بنغازي»: جماعات تخريبية دخلت المدينة لشق الصف
اليابان تعرض المساهمة في إعمار درنة.. وتعلن قرب استئناف عمل السفارة في طرابلس

اليابان تعرض المساهمة في إعمار درنة.. وتعلن قرب استئناف عمل السفارة في طرابلس
جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها

الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ومسيّرات

الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة
السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى

السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمم المتحدة: أكثر من 338 ألف نازح في غزة
الأمم المتحدة: أكثر من 338 ألف نازح في غزة
حماس تقصف «تل أبيب» ردا على استهداف مدنيين في غزة
حماس تقصف «تل أبيب» ردا على استهداف مدنيين في غزة
الاحتلال يرفض تزويد غزة بالمياه والكهرباء قبل إطلاق الأسرى
الاحتلال يرفض تزويد غزة بالمياه والكهرباء قبل إطلاق الأسرى
وزير الخارجية الأميركي يصل «إسرائيل»
وزير الخارجية الأميركي يصل «إسرائيل»
بلينكن يلتقي عباس والملك عبدالله في عمان الجمعة
بلينكن يلتقي عباس والملك عبدالله في عمان الجمعة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق ......
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ويقتل اثنين
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ......
«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»
«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس ......
المزيد
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 1354 شهيدا
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 1354 شهيدا...
«إكس» صنفت أو أزالت «عشرات آلاف» المنشورات المرتبطة بالحرب بين حماس و«إسرائيل»
«إكس» صنفت أو أزالت «عشرات آلاف» المنشورات المرتبطة بالحرب ......
الصليب الأحمر يحذر: الوضع الإنساني في غزة سيخرج عن السيطرة بسرعة
الصليب الأحمر يحذر: الوضع الإنساني في غزة سيخرج عن السيطرة ......
بلينكن يلتقي عباس والملك عبدالله في عمان الجمعة
بلينكن يلتقي عباس والملك عبدالله في عمان الجمعة...
وزير الخارجية الأميركي يصل «إسرائيل»
وزير الخارجية الأميركي يصل «إسرائيل»...
المزيد