إيلون ماسك يخفي عناوين المقالات الصحفية المنشورة عبر «إكس»

القاهرة - بوابة الوسط

أصبحت الروابط والمقالات الصحفية المنشورة على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) تظهر الآن فقط على شكل صورة، من دون عنوان أو وصف، في خطوة بررها إيلون ماسك بأسباب «جمالية».

هذا التغيير في واجهة الخدمة، الذي أصبح عامّاً لدى جميع المشتركين بين يومي الثلاثاء والأربعاء، رصدته وسائل إعلامية خلال مرحلة تجريبية في منتصف أغسطس، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال إيلون ماسك حينها إن «هذا الأمر يأتي مني مباشرة، سيجري تحسين جماليات (الشبكة الاجتماعية) بشكل كبير».

وعندما يقوم المستخدم بمشاركة مقال صحفي، فإن اسم الوسائط التي نشرته فقط يظل ظاهراً في الزاوية اليسرى السفلية من الصورة التوضيحية، والنقر على الصورة يسمح بالوصول إلى المحتوى.

موقف عدائي تجاه وسائل الإعلام

ويحاول إيلون ماسك، الذي اشترى شبكة التواصل الاجتماعي العام الماضي، وقف الانخفاض في إيرادات الإعلانات من خلال تشجيع المستخدمين على تمضية المزيد من الوقت على المنصة، وبالتالي مشاركة روابط خارجية أقل، كما يُتهم الملياردير الذي يترأس أيضاً شركتي «تيسلا» و«ستارلينك»، باتخاذ موقف عدائي تجاه وسائل الإعلام، التي أعلن الكثير منها انسحابه من المنصة.

في الثالث من أكتوبر، قال إيلون ماسك إنه «لا يطالع الصحافة التقليدية على الإطلاق تقريباً، ما المغزى من قراءة ألف كلمة عن أمر جرت مشاركته بالفعل على إكس قبل أيام؟».

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وفي سبتمبر، كشفت المفوضية الأوروبية عن دراسة تظهر أن «إكس» التي انسحبت في مايو الفائت من مدونة ممارسات الاتحاد الأوروبي بشأن التضليل الإعلامي، هي المنصة التي تسجل «أعلى معدل من المعلومات الخاطئة والتضليل الإعلامي في منشوراتها».

وخلال الصيف المنصرم، أحيلت تويتر إلى القضاء في قضية رفعتها وكالة «فرانس برس» وثلاث مجموعات صحفية فرنسية، للمطالبة بالحصول على معلومات تسمح لها بالتفاوض لتقاضي بدل مالي مقابل استخدام محتواها، بما فيها تلك المنشورة في شكل مقتطفات.