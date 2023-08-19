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ماسك يلغي خاصية الحظر على منصة «إكس»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 01:44 مساء
ماسك يلغي خاصية الحظر على منصة «إكس»
إيلون ماسك. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن إيلون ماسك، أمس الجمعة، أن منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي ستلغي ميزة تسمح للمستخدمين بحظر مشاركات من حسابات معينة.

وقال ماسك «سيلغى الحظر مع استثناء الرسائل المباشرة»، موضحا أن الخيار سيبقى متاحا «للرسائل المباشرة» بين مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي التي كانت تعرف باسم «تويتر» سابقا، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

وتستخدم هذه الخاصية لتقييد التفاعل مع حسابات معينة على المنصة.

«تراجع عائدات إكس»
ومنذ استحواذه على المنصة مقابل 44 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، تراجعت عائداتها الإعلانية بحوالي النصف بسبب منهجه الأكثر مرونة في منع خطاب الكراهية وإعادة حسابات متطرفة كانت محظورة سابقا.

وتحدث ماسك مرارا عن أن رغبته في حرية التعبير هي الدافع وراء التغييرات التي أجراها، لكن مركز مكافحة الكراهية الرقمية، وهو منظمة غير حكومية، أكد أن خطاب الكراهية ازدهر على المنصة.

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وفي ديسمبر أعاد ماسك تشغيل حساب الرئيس السابق دونالد ترامب على «تويتر»، لكن الأخير لم يعد بعد إلى المنصة.

وحظر الرئيس السابق من «تويتر» مطلع العام 2021 لدوره في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول والذي نفذته مجموعة من أنصاره سعيا لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

كذلك أعادت شبكة «إكس» تشغيل حساب مغني الراب والمصمم الأميركي كانييه ويست بعد حوالي ثمانية أشهر على تعليقها إياه، على ما أفادت جريدة «وول ستريت جورنال».

وكان كانييه ويست نشر في الخريف الماضي عبر حسابه صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داود، فما كان من إيلون ماسك إلا أن علّق حساب المغني.

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