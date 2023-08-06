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«إكس» تعتزم تمويل التكاليف القانونية لمتضررين من النشر عليها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 09:09 صباحا
«إكس» تعتزم تمويل التكاليف القانونية لمتضررين من النشر عليها
شعار منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أعلى مقرها في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، 30 يوليو 2023. (رويترز)
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قال مالك منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا)، إيلون ماسك، إن المنصة ستمول التكاليف القانونية لمن تعرضوا لمعاملة غير عادلة من جانب أرباب أعمالهم بسبب النشر أو إبداء الإعجاب بمنشورات على المنصة.

وكتب ماسك على المنصة «إذا عوملت بشكل غير عادل من قبل صاحب العمل بسبب منشور أو الإعجاب بمنشور على هذه المنصة، فسنقوم بتمويل فاتورتك القانونية»، موضحا أنه لن تكون هناك حدود لتمويل التكاليف، بحسب وكالة «رويترز».

«مستوى جديد» من مستخدمي «إكس»
وأعلن ماسك أواخر الشهر الماضي، أن عدد المستخدمين الشهريين لـ«إكس»، وصل إلى «مستوى جديد» ونشر رسما بيانيا أظهر أن العدد تجاوز 540 مليونا.

جاءت الأرقام في وقت تمر فيه الشركة بتغييرات تنظيمية وتسعى لزيادة إيرادات الإعلانات التي تراجعت.

وغيّر ماسك في يوليو تموز شعار الطائر الأزرق الذي اشتهرت به «تويتر» على مدار 17 عاما ورمز إلى نشر الأفكار حول العالم. وعدّل الاسم إلى إكس وغير الشعار بما يعكس التركيز على تطوير «تطبيق لكل شيء».

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