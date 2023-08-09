«أرتيميس 3» قد تغير مهمة الهبوط على سطح القمر

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر مسؤول كبير في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أمس الثلاثاء أن مهمة «أرتيميس 3» التي ترمي إلى عودة الأميركيين إلى القمر، قد تتحول إلى «مهمة مختلفة»، في حال سُجّل أي تأخير في ما يخص العناصر الرئيسية للمهمة كمركبة الهبوط التي تتولى شركة «سبايس اكس» تصنيعها.

ويتألف برنامج «أرتيميس» التابع لناسا من مهمات بدرجة صعوبة متصاعدة، ترمي إلى إقامة وجود بشري دائم على القمر، استعدادًا لمهمات نحو المريخ. وقد بدأ البرنامج مع مهمة «أرتيميس 1» التي أُرسلت خلالها مركبة فضائية حول القمر في الخريف الماضي من دون طاقم بشري، ومن المرتقب أن ترسل مهمة «أرتيميس 2» رواد فضاء حول القمر في نهاية العام 2024.

وستكون «أرتيميس 3» التي ستُطلق بعد عام من «أرتيميس 2»، أول مهمة تهبط برواد فضاء على سطح القمر منذ العام 1972. وتتولى شركة «سبايس اكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بناء المركبة التي ستهبط على سطح القمر حاملةً رواد الفضاء.

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وستشكل المركبة التي لن تكون جاهزة قريبًا، نسخة من المركبة الفضائية «ستارشيب» التي انفجرت بعيد إقلاعها ضمن رحلة تجريبية قبل بضعة أشهر. ولم يجر تحديد تاريخ آخر لإجراء اختبار تجريبي ثان. وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، قال المدير المساعد في «ناسا» جيم فري «بالنسبة إلى أرتيميس 3، ما زلنا نعمل مع مختلف الجهات على المواعيد التعاقدية وهي ديسمبر 2025». وتابع «لكن قد ينتهي الأمر بإطلاق مهمّة مختلفة»، مضيفًا «إذا سُجّلت تأخيرات كبيرة، سنتساءل ما إذا كان من المحتمل أن نطلق مهامات أخرى».

ما هو برنامج «أرتيميس»؟

ولم يرد فري على سؤال وجهته له صحفية عما إذا كانت المهمة ستمثل إرسال مركبة حول القمر من دون الهبوط على سطحه مرة جديدة. وترمي مهمات أخرى ضمن برنامج «أرتيميس» إلى بناء «غيتواي»، وهي محطة فضائية صغيرة تدور حول القمر. وكان فري الذي أشار إلى عنصر بارز آخر في مهمة «أرتيميس 3» وهو البزّات الفضائية التي لا تزال قيد الابتكار، أبدى قلقه في شأن الصعوبات التي واجهتها «سبايس اكس» خلال تصنيع مركبة «ستارشيب» الفضائية.

ولفت إلى زيارة قامت بها حديثًا مجموعة من ناسا إلى تكساس حيث تعمل «سبايس اكس» على تصنيع مركبة الهبوط المستقبلية. وأشار إلى أن فرق ناسا «حاولوا أن يفهموا بصورة أفضل جدول الشركة الزمني»، واعدًا بالإفادة بأي جديد في هذه المسألة فور «التأكد» من كل المعلومات. وقال «لا نريد أي موعد زمني من دون هوامش».