«ناسا» تخطط لإرسال ثلاثة روبوتات لاستكشاف سطح القمر

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت وكالة «ناسا» الدولية للفضاء عزمها إرسال مجموعة من ثلاث مركبات جوالة روبوتية إلى القمر في العام 2024، لاستكشاف خصائصه المميزة.

ومن المقرر أن تقضي مجموعة المركبات الجوالة، التي يبلغ حجم كل منها حجم حقيبة سفر ومزودة بأربع عجلات، يوما كاملا على سطح القمر، أى ما يعادل 14 يوما من أيام كوكب الأرض.

يأتي ذلك في إطار برنامج الخدمات التجارية للحمولة القمرية، وهو برنامج تابع لـ«ناسا»، بهدف التعاقد مع خدمات النقل القادرة على إرسال مركبات هبوط روبوتية ومركبات جوالة على سطح القمر عند منطقته القطبية الجنوبية بغرض استكشاف الموارد القمرية.

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إكمال المهمات دون الاعتماد على البشر

المركبات الروبوتية مصممة لتكون قادرة على إكمال المهام دون الاعتماد على البشر، إذ يرسل نظام التحكم في المهمة مهام المركبات الجوالة. وتعتمد مهمة المركبات الجوالة على معرفة أفضل السبل لتنفيذها، مع تجنب العقبات والحفاظ على الكهرباء.

وقال مدير المشروع في مختبر الدفع النفاث التابع للوكالة الدولية، سبها كوماندور: «تتمثل مهمتنا في إثبات أن شبكة من الروبوتات المتنقلة يمكن أن تتعاون، لإنجاز مهمة بشكل مستقل دون تدخل بشري، مما يمكن أن يغير طريقة الاستكشاف في المستقبل. سيصبح سؤال المهام المستقبلية: كم عدد المركبات الجوالة التي نرسلها؟ وماذا ستفعل معا؟».

تتضمن بعض الاختبارات المخططة لبرنامج المركبات الروبوتية القيادة في تشكيل، مع الحفاظ على المواضع النسبية من بعضها البعض، مع تجنب التضاريس التي يحتمل أن تكون خطيرة أو وعرة. وفي اختبار آخر، ستستخدم العربات كاميرات استريو في إنشاء خريطة طبوغرافية ثلاثية الأبعاد لمساحة 400 متر مربع.

تمثّل بيئة القمر تحديات مختلفة عن المريخ، مع درجات حرارة مرتفعة بشكل خاص خلال النهار، لذلك ستعمل المركبات الجوالة في فترات نصف ساعة، ثم تتوقف لإعادة الشحن، والتخلص من الحرارة. وعند التشغيل مرة أخرى، يمكن للمركبات الروبوتية مشاركة ظروف العمل الخاصة بها مع بعضهم البعض، واختيار قائد، لتعيين المهام التالية، والاستمرار في المهمة.