  • Alwasat News
Atwasat

صاروخ «شاندريان-3» الهندي غير المأهول يدخل مداره حول القمر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 10:44 صباحا
صاروخ «شاندريان-3» الهندي غير المأهول يدخل مداره حول القمر
مهندس يسير في مصنع غودريج لصناعات الفضاء الذي ينتج محركات مهمات الفضاء الهندية في ومباي في العاشر من يوليو 2023
alwasat radio

دخل صاروخ «شاندريان-3» غير المأهول الذي أطلقته الهند مداره حول القمر، أمس السبت، بعد أربع سنوات من محاولة أولى للهبوط على سطح القمر باءت بالفشل، على ما أفادت منظمة الأبحاث الفضائية الهندية (ISRO)، وكتبت المنظمة عبر «فيسبوك» إن «صاروخ (شاندريان-3) دخل مداره حول القمر»، ويحمل شاندريان مركبة هبوط تحمل اسم «فيكرام» ومسباراً باسم «براغيان»، ويتوقع إن سارت المهمة على ما يرام، أن يحطّ المسبار في منطقة قريبة من القطب الجنوبي للقمر في 23 أو 24 أغسطس.

- انطلقت الرحلة.. الصين ترسل أول رائد مدني في تاريخها إلى الفضاء
«ناسا» تحتفل بمرور سنة على الصور الأولى للتلسكوب الفضائي جيمس ويب
-بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته الأخيرة

انضمام الهند إلى نادي زوّار القمر
وفي حال تكللت المهمة بالنجاح، سينضم أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان إلى ناد ضيق جداً يضم الدول التي نجحت في الهبوط على القمر وهي روسيا والولايات المتحدة والصين. وأتت المحاولة الجديدة لبرنامج شاندريان بعد أربع سنوات على فشل المهمة السابقة بعدما فقد الفريق على الأرض الاتصال بالمسبار بعيد هبوطه على القمر. واحتاج «شاندريان-3» وقتاً أطول ليدخل مداره حول القمر مقارنة بمهمات أبولو المأهولة في ستينات القرن الفائت وسبعيناته والتي استغرق وصولها إلى مدار القمر أياماً فقط..

والصاروخ الهندي أقل قوة بكثير من صاروخ «ساتورن 5» الخاص ببرنامج أبولو الأميركي. الذي قام بخمسة أو ستة مدارات إهليلجية حول الأرض لاكتساب سرعة، قبل وضعه على مسار القمر لفترة تستمر شهراً واحداً.

برنامج الهند الفضائي يحقق تطورًا كبيراً
ومنذ إطلاق المسبار ووضعه في مدار حول القمر في 2008، تطور برنامج الفضاء الهندي بشكل كبير. ففي العام 2014، أصبحت الهند أول دولة آسيوية تضع قمراً صناعياً في مدار حول المريخ، وأطلقت بعد ثلاث سنوات على ذلك 104 أقمار أخرى ضمن مهمة واحدة، وبحلول العام المقبل، تنوي الدولة الآسيوية العملاقة إرسال مهمة مأهولة تمتد ثلاثة أيام إلى مدار حول الأرض.
وتجتهد الهند أيضا لزيادة حصتها البالغة راهنا 2% من سوق تجارة الفضاء في العالم، بفضل أسعار أقل من أسعار منافسيها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - رأي حر!

كاريكاتير حليم - رأي حر!
صاروخ «شاندريان-3» الهندي غير المأهول يدخل مداره حول القمر

صاروخ «شاندريان-3» الهندي غير المأهول يدخل مداره حول القمر
من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟

من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟
«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية

«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة

5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة
سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر
ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي

ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي
ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي

ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي
مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد

مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»

صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»
كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)
«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد

«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب ...
تيك توك يعلن عن تغييرات امتثالا لقواعد أوروبية جديدة صارمة
تيك توك يعلن عن تغييرات امتثالا لقواعد أوروبية جديدة صارمة
زوكربيرغ يكشف تعديلات جديدة في «ثريدز»
زوكربيرغ يكشف تعديلات جديدة في «ثريدز»
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»
معرض في لندن لتقديم كنوز النجم البريطاني فريدي ميركوري قبل طرحها للبيع
معرض في لندن لتقديم كنوز النجم البريطاني فريدي ميركوري قبل طرحها ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية
الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية...
بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً
بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً...
اكتشاف نجم غريب بوجهين مختلفين يبعد 1300 سنة ضوئية عن الأرض
اكتشاف نجم غريب بوجهين مختلفين يبعد 1300 سنة ضوئية عن الأرض...
أكثر من 60% من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي
أكثر من 60% من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي...
تويتر تستبدل شعار الطائر الأزرق بحرف «إكس»
تويتر تستبدل شعار الطائر الأزرق بحرف «إكس»...
المزيد
«ناسا» تخطط لإرسال ثلاثة روبوتات لاستكشاف سطح القمر
«ناسا» تخطط لإرسال ثلاثة روبوتات لاستكشاف سطح القمر...
صاروخ «شاندريان-3» الهندي غير المأهول يدخل مداره حول القمر
صاروخ «شاندريان-3» الهندي غير المأهول يدخل مداره حول القمر...
«إكس» تعتزم تمويل التكاليف القانونية لمتضررين من النشر عليها
«إكس» تعتزم تمويل التكاليف القانونية لمتضررين من النشر عليها...
معرض في لندن لتقديم كنوز النجم البريطاني فريدي ميركوري قبل طرحها للبيع
معرض في لندن لتقديم كنوز النجم البريطاني فريدي ميركوري قبل ......
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»...
المزيد