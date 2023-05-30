انطلقت الرحلة.. الصين ترسل أول رائد مدني في تاريخها إلى الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أرسلت الصين الثلاثاء باتجاه محطة تيانغونغ الفضائية الخاصة بها ثلاثة رواد فضاء من بينهم مدني للمرة الأولى في تاريخها، بهدف تعزيز خبرتها في الرحلات المأهولة لتعويض تأخرها حيال الأميركيين والروس في هذا المجال.

وتشكّل المهمة تجربة ثمينة للعملاق الآسيوي، الذي أعاد الاثنين التأكيد أنه سيرسل صينيا إلى القمر بحلول العام 2030، وهو من الأهداف الرئيسية في البرنامج الفضائي الصيني الذي يتقدم بانتظام في العقود الأخيرة، وفق وكالة «فرانس برس».

وانطلق الرواد الثلاثة في مهمة «شنجو-16» بواسطة صاروخ لونغ مارتش 2إف، عند الساعة 09,31 بالتوقيت المحلي (الساعة 01,31 ت غ) من مركز جيوغوان في صحراء غوبي في شمال غرب البلاد، على ما أفاد صحفيون في وكالة «فرانس برس» كانوا في المكان.

وحضر عشرات من موظفي البرنامج الفضائي الصيني الذين يعيش الكثير منهم طوال السنة في الموقع الفضائي الشاسع، عملية الإطلاق والتقطوا صور سيلفي خلفيتها الصاروخ الضخم.

وراح أطفال يلهون في انتظار عملية الإقلاع، فيما لوح آخرون بأعلام صينية وهم يجلسون على أكتاف أهاليهم، ومع إقلاع الصاروخ، تمنى كثيرون «حظا سعيدا» للمهمة.

ويرافق قائد المهمة، رائد الفضاء المخضرم جينغ هابينغ البالغ 56 عاما، والذي يجري رابع مهمة فضائية، المهندس جو يانغجو (36 عاما) وغي هايشو (36 عاما) الأستاذ الجامعي وأول مدني صيني في الفضاء.

وهايشو متخصص في العلوم وهندسة الفضاء وسيكون مكلفا خصوصا بإجراء تجارب علمية في المحطة وهو لا ينتمي للقوات المسلحة في البلاد على غرار كل الذين سبقوه.

وسيبقى رواد الفضاء الثلاثة ستة أشهر في محطة تيانغونغ (القصر السماوي).

وينضم هؤلاء إلى ثلاثة زملاء لهم من مهمة سابقة سيعودون إلى الأرض في غضون أيام قليلة، بعدما أمضوا ستة أشهر في المحطة.

الإبقاء على وجود متواصل لرواد الفضاء في المحطة

وقال جوناثان ماكدويل عالم الفلك في مركز هارفرد سميثسونيان للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة لوكالة «فرانس برس»، إن الصين تريد الآن «تكثيف خبرتها في الرحلات الفضائية المأهولة»، وهو هدف «مهم ولا يتضمن محطات جديدة لافتة بانتظام».

وتنوي الصين الإبقاء على وجود متواصل لرواد الفضاء في المحطة وإجراء عمليات صيانة وأبحاث فضلا عن توسيع قدرات المحطة بحسب ماكدويل.

وتريد الصين تعويض تأخرها في هذا المجال إذ انها أرسلت أول رحلة مأهولة إلى الفضاء في 2003 فقط، أي بفارق كبير عن السوفيات والأميركيين الذين فعلوا ذلك في 1961.

وأنجز بناء محطة تيانغونغ وهي قريبة بحجمها من محطة مير الروسية-السوفياتية السابقة، لكنها أصغر بكثير من محطة الفضاء الدولية.

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ويفترض أن تبقى هذه المحطة في المدار مدة عشر سنوات على الأقل. وقد زودت تيانغونغ المياه العذبة والألبسة والأغذية والوقود خلال مايو استعدادا لمهمة شنجو-16.

واضطرت الصين إلى بناء محطتها بسبب رفض الولايات المتحدة السماح لها بالمشاركة في محطة الفضاء الدولية، إذ يمنع قانون أميركي أي تعاون تقريبا بين سلطات الفضاء الأميركية والصينية.

توجه إلى القمر

وجدّدت الصين التأكيد الاثنين اعتزامها إجراء تعاون دولي بشأن تيانغونغ، من خلال إجراء تجارب خصوصا.

وقال الناطق باسم الوكالة الصينية للرحلات الفضائية المأهولة، ونائب المدير فيها، لين شيكيانغ، خلال مؤتمر صحفي في بكين، «أتشوق وأتمنى رؤية رواد فضاء أجانب يشاركون في مهمات في محطة الفضاء الصينية».

وعلى المدى الأطول، جدد تأكيد عزم بلاده على «إرسال أول صيني إلى سطح القمر قبل 2030»، لإجراء عمليات «مراقبة علمية» خصوصا.

ويستثمر هذا البلد الآسيوي الكبير منذ عقود مليارات الدولارات في برنامجه الفضائي الذي يديره الجيش.

وفي 2019، حطّت مركبة صينية على الجانب المظلم من القمر. وفي 2020 أخذت عينات من القمر وأنجزت نظام بايدو للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، وفي 2021 أرسلت الصين روبوتا صغيرا إلى سطح المريخ.

وتنوي الصين إرسال رحلتين فضائيتين مأهولتين في السنة على ما أكدت الوكالة الاثنين، بينما المهمة المقبلة شنجو-17 ستنطلق في أكتوبر المقبل.