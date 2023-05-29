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غدا.. الصين سترسل أول رائد مدني إلى الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 08:38 صباحا
غدا.. الصين سترسل أول رائد مدني إلى الفضاء
صاروخ يحمل مركبة الفضاء شنجو-16 ينقل إلى منصة الإطلاق في مركز جيوغوان الفضائي في الصين، 22 مايو 2023. (أ ف ب)
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ترسل الصين غدا الثلاثاء للمرة الأولى في تاريخها، رائد فضاء مدنيا في مهمة مأهولة إلى محطة تيانغونغ، ما يشكل مرحلة جديدة في مواصلة طموحاتها لاستكشاف الفضاء.

وقال لين شيكيانغ الناطق باسم الوكالة الصينية للرحلات الفضائية المأهولة خلال مؤتمر صحفي في بكين إن رائد الفضاء غي هايشو استاذ في جامعة علوم الجو والفضاء، وفق وكالة «فرانس برس».

وحتى الآن، كان جميع رواد الفضاء الصينيين الذين انطلقوا في رحلة إلى الفضاء ينتمون إلى جيش التحرير الشعبي الصيني.

وأوضح الناطق أن «غي»، «سيكون مسؤولا بشكل أساسي في المدار عن إدارة الشحنات»، المخصصة للتجارب في علم الفضاء.

- وصول 3 رواد فضاء صينيين إلى محطة الفضاء «تيانغونغ»

وسيعمل رائد الفضاء المدني في المدار إلى جانب قائد مهمة شنجو-16 جينغ هايبنغ ورائد الفضاء جو يانجو.

وسينطلق الطاقم من قاعدة جيوغوان في شمال غرب الصين الثلاثاء عند الساعة 09,31 بالتوقيت المحلي (الساعة 01,31 ت غ)، على ما أفادت وكالة الفضاء الصينية.
وقالت جامعة بيهانغ، وهو الاسم الآخر للمؤسسة التربوية التي يعمل فيها «غي»، إن الأخير «ينتمي إلى عائلة عادية» من إقليم يونان في غرب البلاد.

«حلم الفضاء» الصيني
وتكثر المشاريع المنضوية ضمن «حلم الفضاء» الصيني في ظل حكم الرئيس شي جيبينغ.

ويستثمر هذا البلد الآسيوي الكبير منذ عقود مليارات الدولارات في برنامجه الفضائي الذي يديره الجيش، ما سمح له بتعويض جزء كبير من تخلفه عن الأميركيين والروس في هذا المجال.

وأرسلت الصين أول رائد فضاء في العام 2003، وباتت المحطة الفضائية تيانغونغ (القصر السماوي) تعمل بكامل طاقتها منذ نهاية العام 2022، وفي 2019، حطت مركبة صينية على الجانب المظلم من القمر، وفي 2021 أرسلت الصين روبوتا صغيرا إلى سطح المريخ، وتنوي إرسال أول طاقم باتجاه القمر بحلول 2029.
والتحم الجزء الأخير من المحطة الفضائية بنجاح مع الهيكل الرئيسي لهذه المنشأة في 2022.

«أول نظام ساعة ذرية باردة» مخصصة للفضاء
وهذه المحطة الصينية مجهزة بمعدات علمية متطورة ولا سيما «أول نظام ساعة ذرية باردة» مخصصة للفضاء، على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).

ومن المتوقع أن تسبح تيانغونغ في الفضاء على مدار أرضي متدني العلو على ارتفاع 400 إلى 450 كيلومترا، مدة عقد على الأقل للسماح للصين بالمحافظة على وجود بشري على المدى الطويل في الفضاء.

وسترسل طواقم بشكل دائم لضمان استمرار الوجود البشري في المختبر المداري هذا وستجري تجارب علمية وتختبر تكنولوجيات جديدة.

ولا تنوي بكين استخدام المحطة لأغراض التعاون مع دول أخرى كما الحال مع محطة الفضاء الدولية، لكنها تؤكد أنها منفتحة على تعاون لم تحدد مداه.

واستبعدت الصين من محطة الفضاء الدولية في 2011، عندما منعت واشنطن وكالة الفضاء الأميركية من أي تعاون مع بكين.

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