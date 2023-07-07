  • Alwasat News
Atwasat

بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 01:18 مساء
بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته الأخيرة
صاروخ «أريان 5» في مبنى التجميع في «كورو»، 15 يونيو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

انطلقت من كورو الفرنسية الرحلة الأخيرة لـ«أريان 5» بعد إرجائها مرتين، فيما يحمل الصاروخ الذي يحال على التقاعد بعد 27 عاما، حقق خلالها إنجازات لقطاع الفضاء الأوروبي، قمرين صناعيين فرنسيا وألمانيا.

وأقلع «أريان 5»  مساء الأربعاء بنجاح عند الساعة 19:00 مساء بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش) من مركز غويانا الفضائي في كورو، بعدما كان أرجئ إطلاقه مرتين: في 16 يونيو لأسباب تقنية وفي 4 يوليو بسبب رداءة الأحوال الجوية. بحسب وكالة «فرانس برس».

وانفصل عنه بعد نحو 30 دقيقة من إقلاعه قمر صناعي فرنسي للاتصالات العسكرية (سيراكوز 4 ب) وقمر اصطناعي ألماني تجريبي.

- إرجاء آخر رحلة للصاروخ «أريان 5»
- صاروخ «أريان 5» ينفذ إحدى آخر مهامه
- «أريان 5» يعيد أوروبا إلى الفضاء
- للمرة الأولى.. فرنسا تعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي قادر على الإفلات من الرصد

 إرجاء إطلاقه مرتين
وأرجئ إطلاق الصاروخ الذي كان مقررا في 16 يونيو، مرة أولى بسبب خلل في أحد محركات الدفع الذي تم استبداله، ثم جرى تأجيل إقلاع «أريان 5» للمرة الثانية «بسبب رياح غير مواتية على علو مرتفع فوق مركز الفضاء في غويانا» تسبب بتأخير لـ24 ساعة.

ومساء الأربعاء، أطلق الصاروخ أمام أعين مئات المتفرجين الذين تجمعوا في المكان، بينهم مسؤولون محليون ووزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا. وعبر البعض عن فرحتهم بعد نجاح عملية الإقلاع، فيما صفق آخرون عقب عملية انفصال الصاروخ الثانية عن المنصة.

وغرد وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان لوكورنو في صفحته عبر «تويتر» أن وضع القمر الصناعي الفرنسي في المدار «يمثل نقطة تحول رئيسية لجيوشنا من خلال توفيره أداء أفضل ومقاومة أكبر للتشويش».

وضع معاكس
وهذه الرحلة هي الـ117 للصاروخ الذي عرف بدايات صعبة، إذ انفجر عقب إطلاقه في أول مهمة له، وواجه فشلا آخر سنة 2002. وقال إرفيه جيليبير الذي كان آنذاك مهندسا للصاروخ «استغرق الأمر عامين لإعادة إدخال الصاروخ في الخدمة»

ودخل صاروخ «أريان 5» بعد الحادثة عصره الذهبي الذي تكلل بسلسلة من النجاحات، فاعتمدته «ناسا» لإرسال تلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي بلغت تكلفته عشرة مليارات دولار. وعقب عملية الإطلاق هذه التي نفذت يوم عيد الميلاد سنة 2021 بات الصاروخ الذي أرسل فيه مسبار روزيتا الفضائي إلى مذنب 67 بي/تشوريوموف جيراسيمنكو (2004) ومستكشف أقمار المشتري الجليدية إلى المشتري (أبريل 2023)، يحظى بمكانة كبيرة.

ومن الناحية التجارية، كان الصاروخ «عنصرا تقدميا في المجال الفضائي في أوروبا»، على ما أكد مدير النقل الفضائي لوكالة الفضاء الأوروبية دانيال نوينشفاندر.

قدرة إطلاق مضاعفة عن «أريان 4»
وشاركت اثنتا عشرة دولة في تصنيع الصاروخ الثقيل الذي حل مكان «أريان 4» مع قدرة إطلاق مضاعفة عنه، وهي ميزة تنافسية مكنت أوروبا من ترسيخ نفسها في سوق الأقمار الصناعية للاتصالات.

وقال نوينشفاندر إن أوروبا استفادت أيضا من «فترة راحة» من الولايات المتحدة. وتابع «نشهد راهنا وضعا معاكسا»، إذ تجد أوروبا نفسها محرومة تقريبا من الوصول المستقل إلى الفضاء.

وستتبع الرحلة الأخيرة لـ«أريان 5» أشهر طويلة من الفراغ بانتظار تولي «أريان 6» زمام الأمور نهاية العام 2023 في أحسن الأحوال.

اختبارات لتأهيل «أريان 6»
وصمم «أريان 6»، وهو أكثر قوة وتنافسية من «أريان 5» وبلغت تكلفته نصف ما أنفق على سلفه «أريان 5»،  لمواجهة المنافسة الشرسة في مجال الصواريخ بفعل هيمنة شركة «سبايس إكس» الأميركية التي تنفذ أكثر من عملية إطلاق واحدة في الأسبوع.

وتجرى اختبارات تأهيل «أريان 6» على قدم وساق، لكن الأجواء قاتمة في كورو. فتقاعد «أريان 5» سيتسبب بإلغاء 190 منصبا من أصل 1600، لأن الصاروخ الجديد لا يحتاج إلى قوى عاملة كثيرة ومتطلبات صيانة كبيرة. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير حكام مباراته أمام أبوسليم

فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير حكام مباراته ...
زيلينسكي في تركيا عشية مرور 500 يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

زيلينسكي في تركيا عشية مرور 500 يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري

مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري
الولايات المتحدة تقدم تجهيزات أرضية إلى مطار سبها

الولايات المتحدة تقدم تجهيزات أرضية إلى مطار سبها
بيانات «المركزي»: لا إيرادات لمبيعات النفط خلال يونيو الماضي

بيانات «المركزي»: لا إيرادات لمبيعات النفط خلال يونيو الماضي
شاهد في «هنا ليبيا»: استمرار نقص الأدوية في طبرق.. وسبها تعاني من انتشار القمامة

شاهد في «هنا ليبيا»: استمرار نقص الأدوية في طبرق.. وسبها تعاني من انتشار القمامة
في العدد 398: تهديدات بفتح جبهة النفط.. وتفكيك شبكة تهريب دولية

في العدد 398: تهديدات بفتح جبهة النفط.. وتفكيك شبكة تهريب دولية
الموسيقار علي ماهر في ذكرى رحيله

الموسيقار علي ماهر في ذكرى رحيله
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص بقوات القيادة العامة

الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص بقوات القيادة العامة
العثور على 44 كيلو غرام من مخدر الكوكايين بشواطئ سرت

العثور على 44 كيلو غرام من مخدر الكوكايين بشواطئ سرت
الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان

الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان
أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: افعلوها وسأقتلكم

أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: افعلوها وسأقتلكم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»

رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري

اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري
الحكومات الليبية (1949- 1969) (9)

الحكومات الليبية (1949- 1969) (9)
«ذا غارديان»: التهديد بوقف إنتاج النفط في ليبيا سيؤثر على أسواق الطاقة العالمية

«ذا غارديان»: التهديد بوقف إنتاج النفط في ليبيا سيؤثر على أسواق الطاقة العالمية
احتجز بغرفة صفيح.. إنقاذ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بنغازي

احتجز بغرفة صفيح.. إنقاذ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بنغازي
بدء رحلات إعادة الحجاج السبت المقبل

بدء رحلات إعادة الحجاج السبت المقبل
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوروبا تطلق تلسكوب «إقليدس» لاكتشاف «المادة المظلمة» للكون
أوروبا تطلق تلسكوب «إقليدس» لاكتشاف «المادة المظلمة» للكون
إرجاء آخر رحلة للصاروخ «أريان 5»
إرجاء آخر رحلة للصاروخ «أريان 5»
دراسة علمية: مرور الوقت يبدو «أبطأ» بـ5 مرات في بدايات الكون
دراسة علمية: مرور الوقت يبدو «أبطأ» بـ5 مرات في بدايات الكون
هولندا توصي بحظر الهواتف والساعات الذكية في الفصول المدرسية
هولندا توصي بحظر الهواتف والساعات الذكية في الفصول المدرسية
«ميتا» تكشف تطبيق «Threads» الجديد المنافس لـ«تويتر»
«ميتا» تكشف تطبيق «Threads» الجديد المنافس لـ«تويتر»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الذكاء الصناعي يحمل الأمل بتغيير حياة ذوي الإعاقة
الذكاء الصناعي يحمل الأمل بتغيير حياة ذوي الإعاقة...
اكتشاف عناصر للحياة على قمر جليدي تابع لكوكب زحل
اكتشاف عناصر للحياة على قمر جليدي تابع لكوكب زحل...
فرانس برس: الطائرات الكهربائية بدأت بالإقلاع مع تنامي الطلب عليها حول العالم
فرانس برس: الطائرات الكهربائية بدأت بالإقلاع مع تنامي الطلب ......
«ناسا» تلتقط الصور المضيئة الأولى لحلقات كوكب زحل
«ناسا» تلتقط الصور المضيئة الأولى لحلقات كوكب زحل...
مرصد «كوبرنيكوس»: العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرا
مرصد «كوبرنيكوس»: العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرا...
المزيد
بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته الأخيرة
بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته ......
30 مليون مشترك مع إطلاق خدمة «ثريدز».. هل يقضي على «تويتر»؟
30 مليون مشترك مع إطلاق خدمة «ثريدز».. هل يقضي على «تويتر»؟...
مرصد «كوبرنيكوس»: العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرا
مرصد «كوبرنيكوس»: العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرا...
«ميتا» تكشف تطبيق «Threads» الجديد المنافس لـ«تويتر»
«ميتا» تكشف تطبيق «Threads» الجديد المنافس لـ«تويتر»...
هولندا توصي بحظر الهواتف والساعات الذكية في الفصول المدرسية
هولندا توصي بحظر الهواتف والساعات الذكية في الفصول المدرسية...
المزيد