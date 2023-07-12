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«غطاء حراري».. ابتكار جديد لحماية بطارية السيارات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 12 يوليو 2023, 11:32 صباحا
«غطاء حراري».. ابتكار جديد لحماية بطارية السيارات الكهربائية
سيارة كهربائية. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
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يصبح الحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية في فترات الحرارة المرتفعة وخلال فصل الشتاء أحد أكبر كوابيس مالكي هذا النوع من السيارات.

لكنّ فريقًا من العلماء من جامعة «شنغهاي جياو تونغ» الصينية نجح في ابتكار ما وصفه بـ«عباءة حرارية» يمكنها حماية البطارية في درجات الحرارة المتفاوتة وإطالة عمرها، كما نقلت جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

وأوضح الفريق أن الابتكار الجديد مصمم خصيصًا للحفاظ على درجة حرارة منخفضة لبطارية السيارات الكهربائية خلال الصيف، ومنحها محيطًا دافئًا مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.

الميزة الأفضل في هذا الابتكار هو قدرة العباءة على تغيير درجة الحرارة دون الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي. وقال الدكتور كيهانغ كيو من الفريق البحثي: «الغطاء الحراري بمثابة قطع القماش المخصصة للسيارات والمباني والطائرات، لإبقائها في درجة حرارة منخفضة خلال الصيف، وفي درجة حرارة دافئة خلال الشتاء».

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كيف يعمل «الغطاء الحراري»
من المعروف أن انخفاض درجات الحرارة يؤثر بشكل ملحوظ على أداء السيارات الكهربائية، وذلك بسبب تراجع أداء البطارية عند انخفاض درجات الحرارة.

وتعتمد بطاريات الليثيوم أيون في غالبية السيارات الكهربائية على التفاعل الكيميائي لتخزين وإنتاج الكهرباء. وتتباطأ هذه العملية في الأجواء الباردة، ما يؤثر على عمل البطارية.

ولعلاج هذه المشكلة، صمم الفريق الصيني غطاء حراري يمكن أن تخمد تقلبات درجات الحرارة الطبيعية، أطلقوا عليها اسم «Janus Thermal Cloak».

ويتكون الغطاء الحراري من مكونين رئيسيين: الطبقة الخارجية التي تعكس ضوء الشمس، وطبقة داخلية تحبس الحرارة داخلها.

الطبقة الخارجية مصنوعة من ألياف رقيقة من السيليكا مطلية برقائق من نيتريد البورون السداسي، وهي مادة خزفية تشبه الرسم. تُجدل هذه الألياف وتُنسج معًا في قماش، قبل ربطها بالطبقة الداخلية المصنوعة من سبائك الألومنيوم.

لتقييم مدى فعالية الغطاء الحراري، اختبر الفريق المركبات الكهربائية في شنغهاي. واختبروا درجة حرارة سيارة مكشوفة، ووجدوا أن المقصورة وصلت إلى 50.5 درجة مئوية في منتصف النهار. ومع استخدام العباءة الكهربائية تراجعت درجة الحرارة داخل السيارة إلى 22.8 درجة مئوية.

الغطاء الحراري الذي ابتكره فريق صيني لحماية بطارية السيارة الكهربائية. (جريدة ديل ميل)
الغطاء الحراري الذي ابتكره فريق صيني لحماية بطارية السيارة الكهربائية. (جريدة ديل ميل)
رسم يوضح طريقة عمل الغطاء الحراري. (جريدة ديلي ميل)
رسم يوضح طريقة عمل الغطاء الحراري. (جريدة ديلي ميل)
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