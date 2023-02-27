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إرجاء إطلاق صاروخ «سبايس إكس» إلى محطة الفضاء الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 02:30 مساء
إرجاء إطلاق صاروخ «سبايس إكس» إلى محطة الفضاء الدولية
صاروخ «فالكون 9» قبيل إطلاقه من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، 27 فبراير 2023 (أ ف ب)
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ألغي في اللحظات الأخيرة إطلاق صاروخ تابع لشركة «سبايس إكس» إلى محطة الفضاء الدولية، كان مقررا في وقت باكر، الإثنين، من فلوريدا، وذلك لأسباب مرتبطة بالنظم الأرضية، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وأُرجئ إطلاق الصاروخ إلى تاريخ يُحدد لاحقا، بعدما كان مقررا حصوله من مركز كينيدي الفضائي، الإثنين، عند الساعة 1:45 صباحا (6:45 بتوقيت غرينتش) وعلى متنه طاقم «كرو6» الذي يضم أشخاصا من ثقافات متنوعة، وهو سادس فريق يزور محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة تناوب اعتيادية تتولاها «سبايس إكس»، وفق «فرانس برس».

وكان يُفترض أن تلتحم كبسولة «دراغن» التي تنقل رواد الفضاء، وهم أميركيان وروسي وإماراتي، بمحطة الفضاء الدولية بعد رحلة تستغرق نحو يوم.

إلا أن إطلاق الصاروخ أُلغي قبل دقيقتين من الإقلاع. وغرّدت «ناسا» عبر «تويتر»، «أُلغي إطلاق (كرو6) بسبب مشكلة مرتبطة بالنظم الأرضية».

- إرجاء إطلاق صاروخ «سبايس إكس» نحو محطة الفضاء الدولية

وأعلنت «سبايس إكس» بعد فترة وجيزة بدء تفريغ الوقود من الصاروخ، مشيرة إلى أن الطاقم سينزل من الكبسولة.

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