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إرجاء إطلاق صاروخ «سبايس إكس» نحو محطة الفضاء الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 12:51 مساء
إرجاء إطلاق صاروخ «سبايس إكس» نحو محطة الفضاء الدولية
ستيفن بون، يسار، ووارن هوبرغ وسلطان النيادي وأندري فيدياييف في مركز جونسون الفضائي التابع لوكالة «ناسا»، 25 يناير 2023 (أ ف ب)
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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، الثلاثاء، تأجيل إطلاق صاروخ «فالكون 9» من «سبايس إكس»، المقرر أساسا، الأحد، لمدة 24 ساعة، في مهمة لنقل أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وكان من المقرر انطلاق الأميركيين ستيفن بون ووارن هوبرغ، والروسي أندري فيدياييف، والإماراتي سلطان النيادي من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، الأحد، عند الساعة 02:07 (07:07 توقيت غرينتش)، لكن العملية أرجئت حتى الإثنين عند الساعة 01:45 (06:45 توقيت غرينتش)، حسب مسؤولين في وكالة «ناسا».

ومن المقرر أن يمضي الرواد الأربعة ستة أشهر في المدار على متن محطة الفضاء الدولية. وهم وصلوا إلى فلوريدا، الثلاثاء، لبدء استعداداتهم النهائية للمهمة.

وقال المسؤول في برنامج الرحلات التجارية المأهولة في وكالة «ناسا» ستيف ستيتش، للصحفيين: «عند النظر إلى العمل المتبقي أمامنا، خصوصا لناحية المركبة من خلال تجهيز (الكبسولة دراغون) و(الصاروخ فالكون 9) للانطلاق.. نحن متأخرون قليلا»، «لذا فإننا بحاجة إلى مزيد من الوقت».

وأشار ستيف ستيتش بعد مراجعة جاهزية صاروخ «فالكون 9» ومركبة «دراغون»، إلى ضرورة معالجة الكثير من المشكلات قبل الإطلاق، بما يشمل إجراء تحليلات إضافية للأداء الحراري لبعض خلايا الغلاف الخارجي في الكبسولة الفضائية.

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وقال مسؤولو وكالة «ناسا» إنهم يتوقعون أن يكمل أعضاء «سبايس إكس دراغون كرو-6» مهمة تسلم وتسليم لمدة خمسة أيام مع أعضاء طاقم «دراغون كرو-5» الأربعة الذين يستكملون مهمتهم على متن محطة الفضاء الدولية منذ أكتوبر.

في الوقت نفسه، أشارت وكالة الفضاء الروسية، الثلاثاء، إلى أن عودة ثلاثة رواد فضاء عالقين في محطة الفضاء الدولية، بسبب حادثة تسرب غير متوقعة، ستحصل في سبتمبر، بعد عام من بدء مهمتهم الفضائية.

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