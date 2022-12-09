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8 مشاهير يرافقون يوساكو مايزاوا في رحلة حول القمر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 04:04 مساء
8 مشاهير يرافقون يوساكو مايزاوا في رحلة حول القمر
الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا يلقي التحية في 8 ديسمبر 2021 في بايكونور في كازاخستان قبل انطلاقه في رحلة سياحية إلى الفضاء الخارجي ليصل إلى محطة الفضاء الدولية (أ ف ب)
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كشف الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا قائمة الثمانية، الذين سيرافقونه العام 2023 في رحلة فضائية حول القمر على متن صاروخ مطور من «سبايس إكس».

وجرى الإعلان عن هذه المهمة الفضائية، التي تحمل اسم «دير مون» العام 2018، وفق «فرانس برس».

وكان مايزاوا أشار في البداية إلى أنه يرغب في دعوة ستة إلى ثمانية فنانين، قبل أن يتيح للأشخاص التقدم بترشيحاتهم إلكترونيًا.

- يوساكو مايزاوا العائد من الفضاء يشعر بـ«تقدير أكبر» للأرض

وتضم اللائحة منسق الأسطوانات والمنتج الأميركي ستيف أوكي، واليوتيوبر الأميركي تيم دود، والفنان التشيكي ييمي إيه.دي، والمصور الإيرلندي ريانون آدم، والمصور البريطاني كريم إليا، والمخرج الأميركي بريندان هول، والممثل الهندي ديف جوشي، والمغني الكوري الجنوبي توب.

إلى ذلك، حدد اسمين احتياطيين هما المتزلجة الأميركية كايتلين فارينغتون والراقصة اليابانية ميو.

مغادرة الأرض
وقال يوساكو مايزاوا عبر «يوتيوب»: «آمل أن يدرك الجميع حجم المسؤولية التي ينطوي عليها حدث مغادرة الأرض والاتجاه نحو القمر ثم العودة»، مضيفًا «سيستفيدون كثيرًا من هذه التجربة وآمل أن يستخدموا ذلك لخير الكوكب والبشرية».

وستستغرق الرحلة الفضائية ستة أيام من دون الهبوط على سطح القمر، بحسب الموقع الإلكتروني للمهمة.

ويُفترض أن تتم هذه الرحلة على متن صاروخ «ستارشيب» المطور من شركة «سبايس اكس» والذي سيشكل أقوى صاروخ يجري بناؤه على الإطلاق.

 رحلات جوية ناجحة
ومع أنه أجرى رحلات جوية ناجحة وتمكن من الهبوط، إلا أن الصاروخ لم يُنجز بعد رحلة اختبارية مدارية، وكان رئيس «سبايس اكس» إيلون ماسك وعد مرات عدة بأن يتم التوصل إلى هذا الهدف قبل نهاية العام 2022.

وكان يوساكو مايزاوا، مؤسس أكبر متجر ملابس إلكتروني في اليابان، زار محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ «سويوز» روسي العام الفائت في رحلة كلفت بحسب وسائل إعلام 10 مليارات ين (73 مليون دولار).

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