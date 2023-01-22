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ماسك يعلن اشتراكات جديدة تتيح تصفح «تويتر» من دون إعلانات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 02:13 مساء
ماسك يعلن اشتراكات جديدة تتيح تصفح «تويتر» من دون إعلانات
إيلون ماسك خلال مؤتمر صحفي في منشأة «سبايس إكس» (جنوب تكساس)، 10 فبراير 2022 (أ ف ب)
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أعلن رئيس «تويتر» إيلون ماسك، في سلسلة تغريدات، السبت، أن خدمة الاشتراك المدفوعة في الشبكة ستعرض إعلانات أقل للمستخدمين، بما يشمل فئة خالية تماما من الإعلانات.

يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه الشبكة الاجتماعية وضعا اقتصاديا ضبابيا منذ استحواذ ماسك عليها في أكتوبر، وفق «فرانس برس».

كتب ماسك عبر حسابه على «تويتر»، السبت: «الإعلانات متكررة جدا على (تويتر) وكبيرة جدا. نتخذ تدابير للتصدي لهذين الجانبين معا في الأسابيع المقبلة».

وأشار إلى أن الشبكة ستتيح «اشتراكا أعلى سعرا لا يتضمن أي إعلانات».

وسيكون هذا تغييرا جذريا بنموذج الأعمال في «تويتر» التي اعتمدت حتى الآن على الإعلانات الموجهة لتوليد الإيرادات، قبل إطلاق خدمة الاشتراك المدفوع في منتصف ديسمبر.

لكن الإعلانات شكلت موضع تساؤلات بالنسبة لـ«تويتر» أخيرا، بعد أن طرد ماسك نحو نصف موظفي الشركة البالغ عددهم 7500 في أواخر العام الماضي. وأثارت هذه الخطوة مخاوف من أن الشركة لم يعد لديها عدد كافٍ من الموظفين لتولي مهام الإشراف على المحتوى.

«تويتر بلو»
وقال ماسك إن استراتيجيته تتمثل في خفض التكاليف بشكل كبير مع زيادة الإيرادات، وأن خدمة الاشتراك الجديدة المسماة «Twitter Blue» (تويتر بلو) والتي تمنح المستخدمين علامة توثيق زرقاء مقابل دفع رسوم، ستساعد في الوصول إلى هذا الهدف.

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وتبلغ تكلفة الخدمة 11 دولارا شهريا في الولايات المتحدة، وهي متاحة على أنظمة تشغيل هواتف «أندرويد» و«آي أو إس»، حسب موقع الشركة.

تتوفر اشتراكات أيضا مقابل 8 دولارات شهريا أو 84 دولارا في السنة بسعر مخفض. ويتوفر «Twitter Blue» حاليا في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا واليابان.

وشهدت «تويتر» بقيادة ماسك حالة من الفوضى، مع صرف جماعي للعمال، وإعادة حسابات محظورة، وتعليق صفحات صحفيين ينتقدون الملياردير المولود في جنوب أفريقيا.

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