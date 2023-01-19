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بيع تمثال لطائر «تويتر» بمئة ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 03:05 مساء
بيع تمثال لطائر «تويتر» بمئة ألف دولار
صورة وزعتها «هيريتيج غلوبال بارتنرز» للمزادات تظهر عملا تجهيزيا مضيئا يمثل طائر «تويتر» الأزرق كان ضمن القطع المعروضة في مزاد، 18 يناير 2023 (أ ف ب)
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بيع في مقابل مئة ألف دولار تمثال للطائر الأزرق الذي تتخذه «تويتر» شعارا لها، خلال مزاد نظمته، الأربعاء، شبكة التواصل الاجتماعي التي بدأت بتنفيذ مجموعة إجراءات لتحقيق وفر مالي منذ استحواذ إيلون ماسك عليها في نهاية أكتوبر.

وأقيم المزاد على ما مجموعه 631 قطعة من مقر «تويتر» في سان فرانسيسكو، بينها مكاتب وتجهيزات مطبخية وفرن لطهو البيتزا وآلات لصنع القهوة وأغراض للزينة، على غرار إناء زهور بطول مترين على شكل رمز «@»، وفق «فرانس برس».

وبيع عمل تجهيزي مضيء يمثل الطائر الأزرق بمبلغ 40 ألف دولار، وفق شركة «هيريتيج غلوبال بارتنرز» التي نظمت المزاد عبر الإنترنت.

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وكان ماسك قد عاجلَ في مطلع نوفمبر الفائت، أي بعد أسبوع من شرائه «تويتر» في مقابل 44 مليار دولار، إلى الاستغناء عن خدمات نصف موظفي المجموعة البالغ عددهم 7500، موضحا أن الشركة تخسر أكثر من أربعة ملايين دولار يوميا.

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