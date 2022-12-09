علماء يكتشفون حمضا نوويا يعود إلى مليونَي عام

القاهرة - بوابة الوسط

نجح علماء في استخراج حمض نووي، من رواسب في غرينلاند تعود إلى العصر الجليدي، لأنواع مختلفة عمره مليونا عام.

والاكتشاف الذي أعلن الأربعاء، هو أقدم ما اكتشف في هذا المجال على الإطلاق، ويوفر أفقا جديدا لعلم المتحجرات القديمة.

وأوضح ميكيل وينذر بيدرسن، وهو أحد المعدين الرئيسيين للدراسة، التي نشرت في مجلة «نيتشر» العلمية، أن «الحمض النووي يمكن أن يعيش مليوني عام، أي ضعف عمر الحمض النووي الذي عثر عليه سابقا»، وفق «فرانس برس».

- علماء: استخراج أقدم حمض نووي في العالم

وتتأتى مختلف أجزاء الحمض النووي، التي اكتشفت في رواسب «من الجزء الشمالي من غرينلاند المعروف بكيب كوبنهاغن، و(هي) من بيئة لا نراها في أي مكان على الأرض اليوم»، على حد قوله.

وبقي الحمض النووي محفوظا بطريقة جيدة لأنه كان مجمدا وفي مناطق لم تكن عرضة سابقا، إلا لقدر قليل من الاستغلال، بحسب المحاضر في جامعة كوبنهاغن.

وشرح أن «الأنهار (حملت) معادن ومواد عضوية إلى البيئة البحرية، حيث ترسبت هذه الرواسب الأرضية. وبعد ذلك، في مرحلة ما، قبل نحو مليوني عام، ارتفعت هذه الكتلة الأرضية تحت الماء وأصبحت جزءا من شمال غرينلاند».

صحراء قطبية

تعد كيب كوبنهاغن اليوم صحراء قطبية. واكتشفت أنواع مختلفة من الرواسب فيها بينها متحجرات لحشرات محفوظة بشكل ممتاز. ولم يسع الباحثون في البدء إلى التعرف على الحمض النووي للعناصر التي عثر عليها، ولم يكن يتوفر سوى القليل جدا من المعلومات عن وجود محتمل لحيوانات فيها.

أتاح عمل الباحثين الذي بدأ عام 2006 رسم صورة لما كانت عليه هذه المنطقة قبل مليوني عام.

وقال بيدرسن «كانت هذه البيئة حرجية وتضم حيوانات المستودون والرنة والأرانب البرية وعددا كبيرا من أنواع النباتات بلغ 102». وأشار إلى أن وجود المستودون لافت نظرا إلى أنه لم يرصد من قبل في الشمال.

وطرح هذا الاكتشاف على الباحثين مسألة قدرة الأنواع على التكيف، نظرا إلى أن غرينلاند («الأرض الخضراء» باللغة الدنماركية) شهدت قبل مليوني عام درجات حرارة أعلى بما بين 11 و17 درجة من مستويات الحرارة الحالية، علما أن الشمس لا تغرب خلال أشهر الصيف ولا تشرق خلال الشتاء في هذه المناطق.

واضاف بيدرسن المتخصص في علم البيئة القديمة: «لا نرى في أي مكان آخر على الأرض اليوم مثيلا لاجتماع الأنواع هذا». ورأى أن ذلك يدفع إلى درس «مرونة الأنواع»، شارحا أن «قدرتها على التكيف مع أنواع مختلفة من المناخ، قد تكون مختلفة عما كنا نظنه سابقا».

صندوق باندورا

بفضل تكنولوجيا مبتكرة، اكتشف الباحثون أن القطع ال41 التي أجريت الدراسة عليها أقدم بمليون سنة من الرقم القياسي السابق للحمض النووي المأخوذ من عظم الماموث السيبيري.

وسعى الباحثون إلى معرفة ما إذا كان الحمض النووي مخفيا في الطين والكوارتز وما إذا كان من الممكن فصله عن الرواسب لفحصه.

وقالت كارينا ساند التي تدير مجموعة علم الأحياء في جامعة كوبنهاغن وشاركت في الدراسة، إن الطريقة المستخدمة «توفر فهما أساسيا لسبب قدرة المعادن أو الرواسب على الحفاظ على الحمض النووي.. إنه صندوق باندورا نحن على وشك فتحه».

كسر الحاجز

أما بيدرسن فقال إن هذا الاكتشاف يتيح «كسر حاجز ما كان يعتقد أن في الإمكان تحقيقه في ما يتعلق بالدراسات الجينية».

وأضاف «كان يعتقد منذ فترة طويلة أن مليون سنة هي الحد الأقصى لبقاء الحمض النووي، ولكن تبين اليوم أن فترة بقائه هي ضعف ذلك، وهذا يدفعنا طبعا إلى البحث عن مواقع».

ولاحظ الباحث أن «في العالم الكثير من المواقع التي تحتوي على رواسب جيولوجية تعود إلى هذا الحد. وحتى أبعد من ذلك في الزمن».