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الصين تحتفي بـ«رأس السنة القمرية» أو برج التنين اليوم العاشر من فبراير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 05:43 مساء
الصين تحتفي بـ«رأس السنة القمرية» أو برج التنين اليوم العاشر من فبراير
الصين تحتفي بعام التنين اليوم العاشر من فبراير. (دويتش فيلة)
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يصادف اليوم الأول من السنة الصينية الجديدة، اليوم السبت، الموافق العاشر من فبراير هذا العام، وتعرف المناسبة كذلك باسم «المهرجان الربيعي» أو «رأس السنة القمرية». 

ويعلن المهرجان عن بدء الربيع الذي يُحتفل به على نطاق واسع في الصين وعدة دول شرق آسيوية، وفقا لموقع «دويتش فيلة».

عادةً ما تجتمع العائلات خلال هذا الوقت لتناول وجبات دسمة، بينما يُعطى الأطفال المال في أظرف حمراء تُعرف بـ«هونغ باو». ومع بداية العام القمري تبدأ أيضاً دوران الأبراج الصينية التي تمر عبر دورة مدتها 12 سنة، وكل عام ممثل بحيوان.

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وحسب الاعتقاد المحلي، فإذا كنت قد ولدت في الأعوام 1928، 1940، 1952، 1964، 1976، 1988، 2000، 2012 أو 2024، فأنت تنتمي لبرج التنين. ومن أشهر شخصيات التنين، الممثل الراحل، بروس لي، الذي أطلق عليه معجبوه في هونغ كونغ لقب «التنين الصغير» في بداية مسيرته، وحضر هذا الاسم في فيلم شهير له عام 1973.

ويعدّ التنين من أكثر الحيوانات حظًا وقوة في الأبراج الصينية، ويُمثل الحظ الجيد، والقوة، والصحة. 

مواليد برج التنين يتمتعون بالكاريزما
ويعتقد أن مواليد برج التنين يتمتعون بالكاريزما، والذكاء، والثقة بالنفس، والقوة، والموهبة. كما أن التنين يحظى بميزة فريدة كونه الكائن الأسطوري الوحيد في الأبراج الصينية.

يذكر أن البلاد دخلت في حالة نشاط قصوى، أمس الجمعة، عشية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة واكتظ المسافرون في القطارات والطائرات من أجل العودة إلى مسقط رأسهم واستعدت عائلاتهم لتجمعات العشاء التقليدية. 

وعمل المسؤولون على زيادة طاقة السفر للمساعدة في سلاسة الانتقال بعد أن هدد الطقس القاسي رحلات الملايين من العائدين إلى ديارهم لقضاء العطلة. 

وأضيف حوالى 1873 قطار ركاب في يوم واحد إلى شبكة السكك الحديدية الواسعة في البلاد وهو رقم قياسي بحسب منصة الإعلام الحكومية (غلوبال تايمز).

وفي فترة السفر الأكثر ازدحاما في العالم، استخدم 13.1 مليون مسافر السكك الحديدية الوطنية الصينية يوم الأربعاء وحده. وكانت هذه هي المرة الأولى خلال ذروة السفر في مهرجان الربيع والمعروفة أيضا باسم فترة تشونيون التي يتجاوز فيها عدد الركاب يوميا هذا الرقم.

وذكرت صحيفة «ذا بيبر» المملوكة لحكومة شنغهاي أنه من المتوقع أن ينتقل عبر شبكة السكك الحديدية في شنغهاي سبعة ملايين و170 ألفا و900 راكب خلال الأسبوعين اللذين يسبقان مهرجان الربيع وهو ما يتجاوز الإجمالي في الفترة ذاتها من عام 2019.

وتبدأ العطلة التي تستمر ثمانية أيام رسميا، اليوم السبت، لكن العديد من المسافرين يختارون بدء رحلاتهم مبكرا. ويوافق أيضا مرور عام على رفع الصين القيود التي فرضتها لاحتواء انتشار كوفيد-19 بالكامل وهي الإجراءات التي أربكت العطلة طوال السنوات.

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