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السنة القمرية الجديدة.. «أرنب» في أنحاء العالم و«قط» في فيتنام وحدها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 04:51 مساء
السنة القمرية الجديدة.. «أرنب» في أنحاء العالم و«قط» في فيتنام وحدها
رجل في هانوي يعمل في 15 ديسمبر 2022 على إعداد قطعة للزينة تمثّل قطاً ضمن التحضيرات للاحتفال بسنة القط في فيتنام (أ ف ب)
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تحتفل فيتنام في نهاية الأسبوع الجاري بالسنة القمرية أو الصينية الجديدة، حيث سيبدأ عام القط، بينما ستكون هي نفسها سنة الأرنب في باقي العالم الذي يعتمد ذلك التقويم.

وتُزين الشوارع في كل أنحاء فيتنام بتماثيل للقطط، وتزخر المتاجر بمستلزمات للزينة تتمحور على هذه الحيوانات، وتشكّل هدايا مطلوبة شعبيا خلال العام الفيتنامي الجديد المسمى «تيت»، وفق «فرانس برس».

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وتشترك فيتنام وجارتها الصين اللتان توليان أهمية كبيرة للسنة القمرية الجديدة، في 10 من 12 علامة من تقويم الأبراج، لكنّ الفيتناميين يكرمون القط بدلا من الأرنب، والجاموس بدلا من الثور. وثمة نظريات تتناول سبب اختيار الفيتناميين القط.

وتكمن الإجابة ربما في حقول الأرزّ الحاضرة بقوة في حياة المزارعين الفيتناميين، وفق المؤرخ نغوين هيو تين.

لماذا القط؟
وأوضح تين أن «الخطر الذي تشكله الفئران على حقول الأرزّ، جعلت القطط (التي تستطيع اصطيادها) من الحيوانات الأليفة المفضلة لدى الشعب الفيتنامي».

ورأى الخبير أنّ ثمة «تفسيراً آخر هو أنّ الفيتناميين لا يرغبون في وجود عامين بحيوانين متشابهين، فبالنسبة إليهم، ثمة ترابط وثيق جداً بين الفأر (وهو أيضاً من رموز الأبراج) والأرنب».

وتفيد نظرية ثالثة بأن الأمر يعود إلى خطأ في ترجمة كلمة «ماو» الصينية التي تعني الأرنب. أما في اللغة الفيتنامية، فيبدو الأمر مثل «ميو»، أي القط.

ويُقال إن عام القط يجلب الحظ السعيد ويضمن حياة من دون صعوبات ومشاكل.

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