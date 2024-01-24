نقل زراقة كانت تعيش ظروفا قاسية في شمال المكسيك إلى حديقة أخرى

القاهرة - بوابة الوسط

نُقلت زرافة كانت تعيش بمفردها وبظل ظروف قاسية في شمال المكسيك، إلى إحدى حدائق الحيوانات في ولاية بويبلا، في أعقاب حملة أطلقها ناشطون في مجال حقوق الحيوان.

وانطلقت رحلة ذكر الزرافة المسمى «بينيتو» والممتدة على حوالى ألفي كيلومتر الأحد من سيوداد خواريث المحاذية للحدود المكسيكية الأميركية إلى حديقة «أفريكام سفاري» للحيوانات في ولاية بويبلا في وسط البلاد، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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وأوضحت إدارة حديقة الحيوانات أنّ «بينيتو» سيعيش مع زرافات أخرى في ظروف مشابهة لموئله الطبيعي.

من المهم أن يعيش في ظروف مناسبة

وقال مدير «أفريكام سفاري» فرانك كاماتشو «من المهم أن يعيش بينيتو في ظروف مناسبة، وفي موقع يمكن التحكم في درجات الحرارة فيه، مع إتاحة كل الأطعمة اللازمة له».

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة البرية حوالى 50 ساعة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حملة قام بها مدافعون عن البيئة انتقدوا الظروف غير المناسبة التي كان يعيش فيها «بينيتو» في سيوداد خواريز.

وفي منتصف يناير، أمر أحد القضاة بإرسال بينيتو إلى بويبلا.