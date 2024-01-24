  • Alwasat News
Atwasat

نقل زراقة كانت تعيش ظروفا قاسية في شمال المكسيك إلى حديقة أخرى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 07:42 مساء
نقل زراقة كانت تعيش ظروفا قاسية في شمال المكسيك إلى حديقة أخرى
ذكر الزرافة «بينيتو» قبيل نقله إلى حديقة حيوانات في بويبلا بوسط المكسيك، في 21 يناير 2024. (أ ف ب)
WTV_Frequency

نُقلت زرافة كانت تعيش بمفردها وبظل ظروف قاسية في شمال المكسيك، إلى إحدى حدائق الحيوانات في ولاية بويبلا، في أعقاب حملة أطلقها ناشطون في مجال حقوق الحيوان.

وانطلقت رحلة ذكر الزرافة المسمى «بينيتو» والممتدة على حوالى ألفي كيلومتر الأحد من سيوداد خواريث المحاذية للحدود المكسيكية الأميركية إلى حديقة «أفريكام سفاري» للحيوانات في ولاية بويبلا في وسط البلاد، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ولادة زرافة نادرة في حديقة حيوانات أميركية
إطلاق اسم «كورونا» على زرافة ولدت بحديقة حيوانات في بالي

وأوضحت إدارة حديقة الحيوانات أنّ «بينيتو» سيعيش مع زرافات أخرى في ظروف مشابهة لموئله الطبيعي.

من المهم أن يعيش في ظروف مناسبة
وقال مدير «أفريكام سفاري» فرانك كاماتشو «من المهم أن يعيش بينيتو في ظروف مناسبة، وفي موقع يمكن التحكم في درجات الحرارة فيه، مع إتاحة كل الأطعمة اللازمة له».

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة البرية حوالى 50 ساعة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حملة قام بها مدافعون عن البيئة انتقدوا الظروف غير المناسبة التي كان يعيش فيها «بينيتو» في سيوداد خواريز.

وفي منتصف يناير، أمر أحد القضاة بإرسال بينيتو إلى بويبلا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. السيسي: معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة

شاهد.. السيسي: معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (3)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (3)
مسؤول روسي: لا ناجين في حادث تحطم طائرة الأسرى الأوكرانيين

مسؤول روسي: لا ناجين في حادث تحطم طائرة الأسرى الأوكرانيين
كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة ستطرح رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة ستطرح رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام
بايدن: الديمقراطية والحريات الفردية على المحكّ بعد فوز ترامب في نيوهامبشر

بايدن: الديمقراطية والحريات الفردية على المحكّ بعد فوز ترامب في نيوهامبشر
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا إسرائيليًا

شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا ...
كأس أمم أفريقيا: السنغال تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة

كأس أمم أفريقيا: السنغال تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة
«واشنطن بوست»: الهدف الاستراتيجي للحرب غير واضح لدى إسرائيل بعد سحب قوات من غزة

«واشنطن بوست»: الهدف الاستراتيجي للحرب غير واضح لدى إسرائيل بعد سحب قوات من غزة
فلسطين تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بأمم آسيا

فلسطين تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بأمم آسيا
«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 جنديًا إسرائيليًا

«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 جنديًا إسرائيليًا
«مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم

«مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم
سورية تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بكأس آسيا

سورية تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بكأس آسيا
بنزيمة يطلب ترك الدوري السعودي تحت ضغط.. واتحاد جدة يعرض إعارته

بنزيمة يطلب ترك الدوري السعودي تحت ضغط.. واتحاد جدة يعرض إعارته
«تحقيقات»: ليبيا.. أغنى مدن النفط بلا وقود!

«تحقيقات»: ليبيا.. أغنى مدن النفط بلا وقود!
«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر

«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر
مقال بـ«ذا غارديان»: النخبة السياسية الغربية متورطة في مذابح غزة

مقال بـ«ذا غارديان»: النخبة السياسية الغربية متورطة في مذابح غزة
«في التسعين»: التحكيم الليبي.. أخطاء واعتداءات

«في التسعين»: التحكيم الليبي.. أخطاء واعتداءات
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس

وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
قتيل بانهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية
قتيل بانهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية
مقتل امرأة وإصابة 3 من عائلتها بجروح جرّاء صاعقة ضربت شاطئاً برازيلياً
مقتل امرأة وإصابة 3 من عائلتها بجروح جرّاء صاعقة ضربت شاطئاً ...
أئمة «صناعة محلية» لسد احتياجات المسلمين في ألمانيا
أئمة «صناعة محلية» لسد احتياجات المسلمين في ألمانيا
قرش ميغالودون كان أصغر حجما مما يُعتقد
قرش ميغالودون كان أصغر حجما مما يُعتقد
بوليفي يوظف خبرته في تصنيع الألعاب لتصميم أطراف صناعية للفقراء
بوليفي يوظف خبرته في تصنيع الألعاب لتصميم أطراف صناعية للفقراء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين...
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا...
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)...
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»...
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء مهامه
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في ......
المزيد
نقل زراقة كانت تعيش ظروفا قاسية في شمال المكسيك إلى حديقة أخرى
نقل زراقة كانت تعيش ظروفا قاسية في شمال المكسيك إلى حديقة ......
«ساعة نهاية العالم» لا تزال في موقع الخطر عينه
«ساعة نهاية العالم» لا تزال في موقع الخطر عينه...
12 علامة تدل على أنك تمتلك شخصية اللوجستي
12 علامة تدل على أنك تمتلك شخصية اللوجستي...
بوليفي يوظف خبرته في تصنيع الألعاب لتصميم أطراف صناعية للفقراء
بوليفي يوظف خبرته في تصنيع الألعاب لتصميم أطراف صناعية ......
قرش ميغالودون كان أصغر حجما مما يُعتقد
قرش ميغالودون كان أصغر حجما مما يُعتقد...
المزيد