122 زوجا هندوسيا يتحدون الفقر بحفل زفاف جماعي في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط

يتحدى الهندوس الباكستانيون الفقر والتهميش الاقتصادي بعقد الزيجات الجماعية تفاديا لتكاليف حفلات الزفاف الباهظة جدا في هذا البلد. وشهد الأحد حفل زفاف عُقد فيه قران 122 زوجا هندوسيا غير قادرين على تحمل تكاليف حفلات زفاف خاصة.

وأقيمت هذه الزيجات الجماعية في مدينة كراتشي الكبرى الواقعة في جنوب باكستان، الدولة التي تسكنها أغلبية مسلمة، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقالت كالبانا ديفي (25 عاما) التي كانت ترتدي زيا تقليديا أحمر لوكالة «فرانس برس» «أنا أتزوج هنا لأن والدَي فقيرَين. لا يستطيعان تحمل تكاليف الزفاف».

ودفعها الفقر إلى مشاركة هذا اليوم الكبير مع نساء أخريات لم يثبط حماسها. وقالت «أتمنى أن يتمكن الجميع من الزواج هنا».

وتعد حفلات الزفاف مكلفة جدا في باكستان حيث يتعين على عائلة العروس دفع مهر العريس، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخر زواج المرأة.

من جهته، قال ساتيش بارمار (25 عاما) شقيق عروس أخرى وهي نيها بارمار «إنها فرصة جيدة بالنسبة إلي لأن وضعي المالي سيئ جدا. لم أتمكن من جمع المال لإقامة حفلة الزفاف».

وتشهد باكستان أزمة اقتصادية ومالية عميقة، ويعاني فيها الهندوس، مثل الأقليات الدينية الأخرى، التهميش ويقعون ضحايا للتمييز الاجتماعي والاقتصادي، وفق منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

ويضم المجتمع الهندوسي في باكستان حوالي ثمانية ملايين نسمة من مجموع عدد السكان البالغ 240 مليونا.

قانون يتيح الاعتراف رسميا بزيجات الهندوس

وأقرت باكستان قانونا في العام 2017 يتيح الاعتراف رسميا بالزيجات التي يعقدها أفراد الأقلية الهندوسية، بعد 70 عاما من تقسيم الهند وتأسيس البلاد، وفي السابق، لم يكن باستطاعة الهندوس الباكستانيين الحصول على وثائق تضفي الطابع الرسمي على زواجهم أو انفصالهم.

وكثيرا ما تستنكر مجموعات حقوقية حالات تحول قسري إلى الإسلام عبر زواج فتيات أو نساء هندوسيات.

وقال خبراء من الأمم المتحدة في يناير 2023، إن هناك تقارير تفيد بارتفاع في عدد الفتيات الهندوسيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن في بعض الأحيان 13 عاما واللواتي يُخطفن من عائلاتهن ويُنقلن إلى أماكن بعيدة عن ديارهن ويُجبرن على الزواج برجال يبلغون ضعف أعمارهن أحيانا ويُرغمن على التحول إلى الإسلام.

وأوضح الناشط الهندوسي شيفا كاتشي أنه تحدث إلى أكثر من 170 عائلة تقول إن بناتها حولن قسرا إلى الإسلام في العام 2022، لكن الشرطة تشير في كثير من الأحيان إلى أن الفتيات يتزوجن رجالا مسلمين أثرياء للهرب من الفقر.

وقالت سوندارتا راثور، الناشطة الهندوسية المنخرطة في تنظيم حفلات زفاف جماعية إن «الفتيات الصغيرات لديهن الكثير من الرغبات ولا يملك آباؤهن الإمكانات لتحقيقها»، مضيفة «الجمع بين الصعوبات الاقتصادية وتعليم محدود يجعلهن أكثر تأثرا بالضغوط الخارجية».