  • Alwasat News
Atwasat

122 زوجا هندوسيا يتحدون الفقر بحفل زفاف جماعي في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 01:06 مساء
122 زوجا هندوسيا يتحدون الفقر بحفل زفاف جماعي في باكستان
صورة مؤرخة من زواج جماعي في كراتشي الباكستانية، 7 يناير 2024. (أ ف ب)
alwasat radio

يتحدى الهندوس الباكستانيون الفقر والتهميش الاقتصادي بعقد الزيجات الجماعية تفاديا لتكاليف حفلات الزفاف الباهظة جدا في هذا البلد. وشهد الأحد حفل زفاف عُقد فيه قران 122 زوجا هندوسيا غير قادرين على تحمل تكاليف حفلات زفاف خاصة.

وأقيمت هذه الزيجات الجماعية في مدينة كراتشي الكبرى الواقعة في جنوب باكستان، الدولة التي تسكنها أغلبية مسلمة، حسب وكالة «فرانس برس».

هندوس ماليزيا يحتفلون بـ«تايبوسام»
رئيس الوزراء الهندي يضع حجر الأساس لمعبد هندوسي مثير للجدل

وقالت كالبانا ديفي (25 عاما) التي كانت ترتدي زيا تقليديا أحمر لوكالة «فرانس برس» «أنا أتزوج هنا لأن والدَي فقيرَين. لا يستطيعان تحمل تكاليف الزفاف».

ودفعها الفقر إلى مشاركة هذا اليوم الكبير مع نساء أخريات لم يثبط حماسها. وقالت «أتمنى أن يتمكن الجميع من الزواج هنا».

وتعد حفلات الزفاف مكلفة جدا في باكستان حيث يتعين على عائلة العروس دفع مهر العريس، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخر زواج المرأة.

من جهته، قال ساتيش بارمار (25 عاما) شقيق عروس أخرى وهي نيها بارمار «إنها فرصة جيدة بالنسبة إلي لأن وضعي المالي سيئ جدا. لم أتمكن من جمع المال لإقامة حفلة الزفاف».

وتشهد باكستان أزمة اقتصادية ومالية عميقة، ويعاني فيها الهندوس، مثل الأقليات الدينية الأخرى، التهميش ويقعون ضحايا للتمييز الاجتماعي والاقتصادي، وفق منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

ويضم المجتمع الهندوسي في باكستان حوالي ثمانية ملايين نسمة من مجموع عدد السكان البالغ 240 مليونا.

قانون يتيح الاعتراف رسميا بزيجات الهندوس
وأقرت باكستان قانونا في العام 2017 يتيح الاعتراف رسميا بالزيجات التي يعقدها أفراد الأقلية الهندوسية، بعد 70 عاما من تقسيم الهند وتأسيس البلاد، وفي السابق، لم يكن باستطاعة الهندوس الباكستانيين الحصول على وثائق تضفي الطابع الرسمي على زواجهم أو انفصالهم.

وكثيرا ما تستنكر مجموعات حقوقية حالات تحول قسري إلى الإسلام عبر زواج فتيات أو نساء هندوسيات.

وقال خبراء من الأمم المتحدة في يناير 2023، إن هناك تقارير تفيد بارتفاع في عدد الفتيات الهندوسيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن في بعض الأحيان 13 عاما واللواتي يُخطفن من عائلاتهن ويُنقلن إلى أماكن بعيدة عن ديارهن ويُجبرن على الزواج برجال يبلغون ضعف أعمارهن أحيانا ويُرغمن على التحول إلى الإسلام.

وأوضح الناشط الهندوسي شيفا كاتشي أنه تحدث إلى أكثر من 170 عائلة تقول إن بناتها حولن قسرا إلى الإسلام في العام 2022، لكن الشرطة تشير في كثير من الأحيان إلى أن الفتيات يتزوجن رجالا مسلمين أثرياء للهرب من الفقر.

وقالت سوندارتا راثور، الناشطة الهندوسية المنخرطة في تنظيم حفلات زفاف جماعية إن «الفتيات الصغيرات لديهن الكثير من الرغبات ولا يملك آباؤهن الإمكانات لتحقيقها»، مضيفة «الجمع بين الصعوبات الاقتصادية وتعليم محدود يجعلهن أكثر تأثرا بالضغوط الخارجية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»

هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»
«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء انفصال مخرج الطوارئ

«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء انفصال مخرج الطوارئ
بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة فوق العادة لدى ليبيا ومبعوثة مفوضة

بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة فوق العادة لدى ليبيا ومبعوثة مفوضة
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
مقتل 9 جنود إسرائيليين بهجمات للمقاومة في غزة.. وإعلام عبري يصفه «بأقسى يوم»

مقتل 9 جنود إسرائيليين بهجمات للمقاومة في غزة.. وإعلام عبري يصفه «بأقسى يوم»
(شاهد) ردًا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة

(شاهد) ردًا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة
مؤرخ فرنسي: «إسرائيل» اقترفت بغزة ما فعله الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد

مؤرخ فرنسي: «إسرائيل» اقترفت بغزة ما فعله الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد
شاهد: المقاومة الفلسطينية تمطر «تل أبيب» ومستوطنات الغلاف برشقاتٍ من الصواريخ

شاهد: المقاومة الفلسطينية تمطر «تل أبيب» ومستوطنات الغلاف برشقاتٍ من الصواريخ
تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)

تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)
شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»

شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا

وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا
«لقد تركتمونا وحدنا».. «سرايا القدس» تنشر رسالة أسير إسرائيلي لديها (شاهد)

«لقد تركتمونا وحدنا».. «سرايا القدس» تنشر رسالة أسير إسرائيلي لديها (شاهد)
شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي

شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي
قلق أممي كبير من «الحصيلة المرتفعة» للشهداء في صفوف الصحفيين في غزة

قلق أممي كبير من «الحصيلة المرتفعة» للشهداء في صفوف الصحفيين في غزة
(إسرائيل) متهمة أمام محكمة العدل الدولية

(إسرائيل) متهمة أمام محكمة العدل الدولية
أوكرانيا: أسقطنا 18 صاروخا روسيا من أصل 51 في هجوم جوي «كبير»

أوكرانيا: أسقطنا 18 صاروخا روسيا من أصل 51 في هجوم جوي «كبير»
دي بروين: لست قريبا من أفضل مستوياتي بل بعيدا تماما

دي بروين: لست قريبا من أفضل مستوياتي بل بعيدا تماما
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ألاسكا إيرلاينز» توقف كل طائراتها من طراز «بوينغ 737-9» بعد هبوط إحداها اضطرارياً
«ألاسكا إيرلاينز» توقف كل طائراتها من طراز «بوينغ 737-9» بعد هبوط...
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا
الشرطة الإندونيسية تعثر على 200 كلب معدة للاستهلاك في شاحنة
الشرطة الإندونيسية تعثر على 200 كلب معدة للاستهلاك في شاحنة
مياه المطر تحاصر خمسة أشخاص داخل مغارة في سلوفينيا
مياه المطر تحاصر خمسة أشخاص داخل مغارة في سلوفينيا
طائر نادر في كولومبيا لديه خصائص الذكور والإناث
طائر نادر في كولومبيا لديه خصائص الذكور والإناث
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك
وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك...
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين...
ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين
ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين...
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)...
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا...
المزيد
122 زوجا هندوسيا يتحدون الفقر بحفل زفاف جماعي في باكستان
122 زوجا هندوسيا يتحدون الفقر بحفل زفاف جماعي في باكستان...
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»...
المحكمة العليا في الهند تلغي قرار الإفراج عن 11 مدانا باغتصاب جماعي
المحكمة العليا في الهند تلغي قرار الإفراج عن 11 مدانا ......
طائر نادر في كولومبيا لديه خصائص الذكور والإناث
طائر نادر في كولومبيا لديه خصائص الذكور والإناث...
مياه المطر تحاصر خمسة أشخاص داخل مغارة في سلوفينيا
مياه المطر تحاصر خمسة أشخاص داخل مغارة في سلوفينيا...
المزيد