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ولادة فيل سومطري ثانٍ خلال شهر بمحمية في إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 01:11 مساء
ولادة فيل سومطري ثانٍ خلال شهر بمحمية في إندونيسيا
صورة التقطتها ونشرتها وزارة البيئة والغابات الإندونيسية لأنثى فيل سومطري مع صغيرها في مخيم «إلفنت ريسبونس» في مارغاهايو بمقاطعة لامبونغ 28 نوفمبر 2023 (أ ف ب)
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شهدت محمية «واي كامباس الوطنية» بجزيرة سومطرة الإندونيسية ولادة فيل صغير ينتمي إلى سلالة الفيلة السومطرية الفرعية المهددة بالانقراض الثلاثاء، وتعد بذلك الولادة الثانية خلال نوفمبر 2023.

وذكرت وزارة البيئة والغابات الإندونيسية أن الفيل الصغير الذى وُلد في مركز للفيلة يزن 78 كيلوغرامًا، ولكنها لم تُشر إلى جنسه، وأن موظفي الحديقة قائمون على مراقبة صحة الأم وصغيرها.

وتنتمي فيلة سومطرة إلى نوع فرعي مصنف على أنه مهدد بشكل حرج بالانقراض، إذ يقدر إجمالي عددها بما يراوح بين 2400 و2800 في مختلف أنحاء العالم، وفقًا للصندوق العالمي للطبيعة الذي يُعنى بالدفاع عن البيئة والحياة البرية.

وشهدت المحمية نفسها السبت ولادة وحيد قرن سومطري، بالإضافة إلى فيل ذكر آخر في نوفمبر وهو بصحة جيدة في إطار برنامج يرمي إلى إنقاذ نوع على وشك الانقراض.

إندونيسيا تخوض حروب ضد جرائم الحياة البرية
وتشير تقديرات الصندوق العالمي للطبيعة إلى أن العالم لا يضم راهنًا سوى نحو 80 وحيد قرن سومطري، تعيش بشكل رئيسي في جزيرة سومطرة الإندونيسية وبورنيو، وهي جزيرة تتقاسمها إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي.

وقالت وزيرة البيئة والغابات سيتي نوربايا بكر في بيان «الأخبار الجيدة تردنا الواحد تلو الآخر»، مضيفة «ينبغي أن تشجعنا هذه الأخبار الجيدة نحن الإندونيسيين على مواصلة الجهود للحفاظ على الأنواع المحمية في البلاد».

-محمية في غرب إندونيسيا تشهد ولادة وحيد قرن سومطري
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وأدى تدمير الموائل الطبيعية لأفيال سومطرة نتيجة إزالة الغابات، إلى صراعات مع المزارعين الذين يعتبرون أن الفيلة تتسبب في أضرار.

ويسعى المهربون للحصول على أنياب الفيلة ضحايا الصيد الجائر، وتخوض إندونيسيا معركة مستمرة ضد جرائم الحياة البرية.

وأعلن عن حالات تسميم لأفيال عدة في السنوات الأخيرة.

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