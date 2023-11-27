  • Alwasat News
Atwasat

محمية في غرب إندونيسيا تشهد ولادة وحيد قرن سومطري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 01:20 مساء
محمية في غرب إندونيسيا تشهد ولادة وحيد قرن سومطري
صغير وحيد قرن سومطري وُلد في محمية واي كامباس الإندونيسية 25 نوفمبر 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

سجلت محمية في غرب إندونيسيا إنجاب خامس وحيد قرن في إطار برنامج يرمي إلى إنقاذ نوع لم يبق منه سوى أقل من 80 حيواناً وهي ثاني ولادة لوحيد قرن سومطري في العام 2023، وفق وزيرة البيئة والغابات سيتي نوربايا بكر.

وأنجبت أنثى وحيد قرن اسمها «دلايلا» ذكراً في متنزه واي كامباس الوطني في سومطرة خلال عطلة نهاية الأسبوع المنتهية وبلغ وزن الحيوان الذي يُدعى والده «هارابان»، 25 كيلوغراماً عند الولادة، وقد يصل وزن وحيد القرن السومطري الذي يُعدّ أصغر أنواع هذا الحيوان، إلى طن ونصف طن في مرحلة البلوغ، حسب وكالة «فرانس برس».

وتشير تقديرات الصندوق العالمي للطبيعة إلى أن العالم لا يضم راهناً سوى نحو 80 وحيد قرن سومطري، تعيش بشكل رئيسي في جزيرة سومطرة الإندونيسية وبورنيو، وهي جزيرة تتقاسمها إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي.

-تعرض سلاحف غالاباغوس للخطر جراء ابتلاع النفايات البلاستيكية
-أوغندا.. ظهور كلاب يعتقد أنها منقرضة منذ 40 سنة

وقالت الوزيرة «هذه ثاني ولادة لوحيد قرن سومطري في العام 2023، مشيرةً إلى تسجيل ولادة أخرى في سبتمبر مما يعزز التزام الحكومة حماية وحيد القرن في إندونيسيا».

ودفعت تهديدات كثيرة وحيد القرن السومطري إلى حافة الانقراض، بينها الصيد الجائر والتغير المناخي.

وتسعى إندونيسيا أيضاً إلى إنقاذ نوع آخر مهدد بالانقراض، هو وحيد القرن الجاوي الذي ما بقي في الطبيعة سوى 80 منه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أغنية النبي» لبول لينش تحصد البوكر البريطانية

«أغنية النبي» لبول لينش تحصد البوكر البريطانية
«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز العسكري للاحتلال

«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز ...
الأردن يبحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي

الأردن يبحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»

شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في ...
رودريغو يضع ريال مدريد في الصدارة بانتظار خدمة من بلباو في «الليغا»

رودريغو يضع ريال مدريد في الصدارة بانتظار خدمة من بلباو في «الليغا»
شاهد.. أوباما ينقذ الزمالك من أبوسليم والعارضة تحرم ممثل ليبيا من التعادل

شاهد.. أوباما ينقذ الزمالك من أبوسليم والعارضة تحرم ممثل ليبيا من التعادل
«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي

«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي
مكاري والطبال يسجلان فوزًا ثمينًا للنصر أمام المروج في الدوري الليبي

مكاري والطبال يسجلان فوزًا ثمينًا للنصر أمام المروج في الدوري الليبي
البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا

البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا
الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات

الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات
تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة

تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة
اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين

اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل

الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل
حل الدولتين؟

حل الدولتين؟
عصر جديد لعلاج السمنة وسط دعوات إلى الحذر في استخدام أدوية السكري

عصر جديد لعلاج السمنة وسط دعوات إلى الحذر في استخدام أدوية السكري
برلمان أطفال ليبيا ينتخب فتاة لرئاسته (صور)

برلمان أطفال ليبيا ينتخب فتاة لرئاسته (صور)
«موثوق».. منصة جديدة في ليبيا لتسجيل واعتماد المتاجر الإلكترونية

«موثوق».. منصة جديدة في ليبيا لتسجيل واعتماد المتاجر الإلكترونية
استخدام المضادات الحيوية يزيد مخاطر الإصابة بالتسمم الدموي

استخدام المضادات الحيوية يزيد مخاطر الإصابة بالتسمم الدموي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
أطول ناطحة سحاب في مدينة «داخل المدينة» في اليابان
أطول ناطحة سحاب في مدينة «داخل المدينة» في اليابان
آلاف المشاركين في مسيرات حول العالم للتنديد بالعنف ضد المرأة
آلاف المشاركين في مسيرات حول العالم للتنديد بالعنف ضد المرأة
منظمة تؤكد أن «امرأة واحدة على الأقل تُقتل» كل أسبوع في الجزائر
منظمة تؤكد أن «امرأة واحدة على الأقل تُقتل» كل أسبوع في الجزائر
مطعم يحتفي بالكلاب في روما
مطعم يحتفي بالكلاب في روما
الشرطة الإسلامية في نيجيريا تكافح «بالحسنى» المحتوى «غير الأخلاقي» على الإنترنت
الشرطة الإسلامية في نيجيريا تكافح «بالحسنى» المحتوى «غير ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مدينة سويدية تحضّ سكانها على تبادل التحية والابتعاد عن الانطوائية
مدينة سويدية تحضّ سكانها على تبادل التحية والابتعاد عن ......
«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور
«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور...
كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا
كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا...
عرض نسخة من قائمة طعام «تيتانيك» في المزاد العلني بـ86 ألف استرليني
عرض نسخة من قائمة طعام «تيتانيك» في المزاد العلني بـ86 ألف ......
هل سقط نيزك في فرنسا؟.. حفرة غامضة في سقف سيارة تثير الجدل
هل سقط نيزك في فرنسا؟.. حفرة غامضة في سقف سيارة تثير الجدل...
المزيد
المياه المالحة تتسرّب من نهر مسيسيبي في لويزيانا إلى الصنابير
المياه المالحة تتسرّب من نهر مسيسيبي في لويزيانا إلى ......
محمية في غرب إندونيسيا تشهد ولادة وحيد قرن سومطري
محمية في غرب إندونيسيا تشهد ولادة وحيد قرن سومطري...
عودة سباق قوارب التنين لمناسبة عيد المياه في كمبوديا بعد توقف بسبب الجائحة
عودة سباق قوارب التنين لمناسبة عيد المياه في كمبوديا بعد ......
الشرطة الإسلامية في نيجيريا تكافح «بالحسنى» المحتوى «غير الأخلاقي» على الإنترنت
الشرطة الإسلامية في نيجيريا تكافح «بالحسنى» المحتوى «غير ......
مطعم يحتفي بالكلاب في روما
مطعم يحتفي بالكلاب في روما...
المزيد