محمية في غرب إندونيسيا تشهد ولادة وحيد قرن سومطري

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت محمية في غرب إندونيسيا إنجاب خامس وحيد قرن في إطار برنامج يرمي إلى إنقاذ نوع لم يبق منه سوى أقل من 80 حيواناً وهي ثاني ولادة لوحيد قرن سومطري في العام 2023، وفق وزيرة البيئة والغابات سيتي نوربايا بكر.

وأنجبت أنثى وحيد قرن اسمها «دلايلا» ذكراً في متنزه واي كامباس الوطني في سومطرة خلال عطلة نهاية الأسبوع المنتهية وبلغ وزن الحيوان الذي يُدعى والده «هارابان»، 25 كيلوغراماً عند الولادة، وقد يصل وزن وحيد القرن السومطري الذي يُعدّ أصغر أنواع هذا الحيوان، إلى طن ونصف طن في مرحلة البلوغ، حسب وكالة «فرانس برس».

وتشير تقديرات الصندوق العالمي للطبيعة إلى أن العالم لا يضم راهناً سوى نحو 80 وحيد قرن سومطري، تعيش بشكل رئيسي في جزيرة سومطرة الإندونيسية وبورنيو، وهي جزيرة تتقاسمها إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي.

وقالت الوزيرة «هذه ثاني ولادة لوحيد قرن سومطري في العام 2023، مشيرةً إلى تسجيل ولادة أخرى في سبتمبر مما يعزز التزام الحكومة حماية وحيد القرن في إندونيسيا».

ودفعت تهديدات كثيرة وحيد القرن السومطري إلى حافة الانقراض، بينها الصيد الجائر والتغير المناخي.

وتسعى إندونيسيا أيضاً إلى إنقاذ نوع آخر مهدد بالانقراض، هو وحيد القرن الجاوي الذي ما بقي في الطبيعة سوى 80 منه.