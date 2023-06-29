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أوغندا.. ظهور كلاب يعتقد أنها منقرضة منذ 40 سنة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 10:28 مساء
أوغندا.. ظهور كلاب يعتقد أنها منقرضة منذ 40 سنة
كلبان من نوع الكلاب البرية الأفريقية في حديقة حبوانات في العاصمة الايطالية روما بتاريخ 25 أغسطس 2014 (أ ف ب)
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رُصدت كلاب برية أفريقية، وهو نوع كان يُعتقد أنه انقرض منذ نحو 40 سنة في أوغندا، بشمال شرق البلاد، على ما أفادت الهيئة المسؤولة عن الحياة البرية.

وهذه الحيوانات مدرجة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض.

وذكر بيان تلقته وكالة «فرانس برس» من هيئة الحياة البرية الأوغندية أن «الكلاب البرية الأفريقية التي انقرضت في أوغندا في ثمانينات القرن العشرين رُصد عدد منها قرب نهر ناروس في متنزه كيديبو فاليه الوطني صباح الاثنين».

وتابع البيان «رصد أحد حراسنا في الموقع كلبين من نوع الكلاب البرية الأفريقية قبل أن يختفيا»، مشيرًا إلى أن فريقًا سيكلف التحقيق في هذه الواقعة للحصول على معلومات ضرورية لمسألة حفظ الحيوانات.

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مواصفات الكلاب المهددة بالانقراض
وتظهر على جلد هذه الكلاب بقع حمراء أو سوداء أو بنية أو بيضاء أو صفراء، خاصة بكل كلب. ويتميز هذا النوع بأذنين كبيرتين ومستديرتين وبأربع أصابع في كل قدم، على عكس الكلاب الأخرى التي لها خمس أصابع.

وكان الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أشار في العام 2020 إلى أن عدد الكلاب البرية الأفريقية كان نحو 6600 كلب، موضحًا أنّ عددها يستمر في الانخفاض بسبب الزوال التدريجي لموائلها وبعض الأنشطة البشرية والأمراض المعدية.

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