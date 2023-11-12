  • Alwasat News
Atwasat

قائمة عشاء تيتانيك تباع بأكثر من 95 ألف يورو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 06:29 مساء
قائمة عشاء تيتانيك تباع بأكثر من 95 ألف يورو
alwasat radio

بيعت قائمة عشاء من الدرجة الأولى في سفينة تيتانيك التي غرقت في العام 1912، مقابل 84 ألف جنيه استرليني (103 آلاف دولار)، وفق ما أعلنت دار «هنري آلدريدج أند صن» البريطانية للمزادات ، اليوم الأحد.

ولاقى أكثر من 1500 من ركاب وأفراد طاقم حتفهم عندما غرقت السفينة التي أبحرت من مدينة ساوثهامبتون الانكليزية متجهة إلى نيويورك بعد اصطدامها بجبل جليدي مساء 14أبريل 1912، بحسب وكالة «فرنس برس».

عرض نسخة من قائمة طعام «تيتانيك» في المزاد العلني بـ86 ألف دولار
قبعة نابليون بونابارت للبيع بمزاد في باريس
طرح آخر رسالة من أحد ركاب «تايتانيك» للبيع بمزاد في أوروغواي

وتضمنت القائمة التي قدرت قيمتها بما بين 50 ألفا و70 ألف جنيه استرليني أطباق عشاء بما فيها المحار ولحم الضأن بالنعناع وبط بصلصة النبيذ، وهي مؤرخة يوم 11 أبريل، بعيد مغادرة السفينة.

نسخة وحيدة من قائمة العشاء
وقال أندرو آلدريدج من دار المزادات إنه رغم عمليات البحث التي أجريت مع العديد من هواة جمع القطع المتعلقة بتيتانيك «لسنا على علم بوجود أي نسخ أخرى لقائمة من عشاء الدرجة الأولى ليوم 11 أبريل».

وعثر على هذه الوثيقة الثمينة في ألبوم صور يعود إلى الستينات بعد وفاة لين ستيفنسون وهو مؤرخ في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!
في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في الشوارع بلا رعاية طبية»

في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في...
وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء والكلاب الضالة نهشت بعضهم

وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ...
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي
تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي
ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609 أطفال

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609...
«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)
الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في «فرانكفورت»

الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في ...
كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني

كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني
«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي

«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي
«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما

«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»

«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»
ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب

ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب
شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال

شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال
بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات

بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات
الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة

الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة
إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة

إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة
رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة

رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
عرض نسخة من قائمة طعام «تيتانيك» في المزاد العلني بـ86 ألف استرليني
عرض نسخة من قائمة طعام «تيتانيك» في المزاد العلني بـ86 ألف ...
«الجميلات النائمات» في متحف متروبوليتان بنيويورك
«الجميلات النائمات» في متحف متروبوليتان بنيويورك
مدينة سويدية تحضّ سكانها على تبادل التحية والابتعاد عن الانطوائية
مدينة سويدية تحضّ سكانها على تبادل التحية والابتعاد عن الانطوائية
النيبال تحتفل بيوم الكلاب ضمن مهرجان هندوسي
النيبال تحتفل بيوم الكلاب ضمن مهرجان هندوسي
ضبط حوالي 700 كيلوغرام من الكوكايين في شاحنة قرب أنتويرب البلجيكية
ضبط حوالي 700 كيلوغرام من الكوكايين في شاحنة قرب أنتويرب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
منظمة الصحة العالمية: تايلاند من بين أسرع الدول شيخوخة في العالم
منظمة الصحة العالمية: تايلاند من بين أسرع الدول شيخوخة في ......
يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية
يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة ......
«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور
«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور...
اكتشاف ثور مجنّح يعود للقرن الثامن قبل الميلاد في العراق
اكتشاف ثور مجنّح يعود للقرن الثامن قبل الميلاد في العراق...
نفوق «عميد سن» الكلاب في العالم عن 31 عاما
نفوق «عميد سن» الكلاب في العالم عن 31 عاما...
المزيد
«يونيسف»: 347 مليون طفل بجنوب آسيا معرضون للنقص الحاد في المياه
«يونيسف»: 347 مليون طفل بجنوب آسيا معرضون للنقص الحاد في ......
قائمة عشاء تيتانيك تباع بأكثر من 95 ألف يورو
قائمة عشاء تيتانيك تباع بأكثر من 95 ألف يورو...
وقف علاج طفلة مصابة بمرضٍ مستعصٍ في بريطانيا بعد معركة قضائية
وقف علاج طفلة مصابة بمرضٍ مستعصٍ في بريطانيا بعد معركة ......
ضبط حوالي 700 كيلوغرام من الكوكايين في شاحنة قرب أنتويرب البلجيكية
ضبط حوالي 700 كيلوغرام من الكوكايين في شاحنة قرب أنتويرب ......
النيبال تحتفل بيوم الكلاب ضمن مهرجان هندوسي
النيبال تحتفل بيوم الكلاب ضمن مهرجان هندوسي...
المزيد