قائمة عشاء تيتانيك تباع بأكثر من 95 ألف يورو

القاهرة - بوابة الوسط

بيعت قائمة عشاء من الدرجة الأولى في سفينة تيتانيك التي غرقت في العام 1912، مقابل 84 ألف جنيه استرليني (103 آلاف دولار)، وفق ما أعلنت دار «هنري آلدريدج أند صن» البريطانية للمزادات ، اليوم الأحد.

ولاقى أكثر من 1500 من ركاب وأفراد طاقم حتفهم عندما غرقت السفينة التي أبحرت من مدينة ساوثهامبتون الانكليزية متجهة إلى نيويورك بعد اصطدامها بجبل جليدي مساء 14أبريل 1912، بحسب وكالة «فرنس برس».

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وتضمنت القائمة التي قدرت قيمتها بما بين 50 ألفا و70 ألف جنيه استرليني أطباق عشاء بما فيها المحار ولحم الضأن بالنعناع وبط بصلصة النبيذ، وهي مؤرخة يوم 11 أبريل، بعيد مغادرة السفينة.

نسخة وحيدة من قائمة العشاء

وقال أندرو آلدريدج من دار المزادات إنه رغم عمليات البحث التي أجريت مع العديد من هواة جمع القطع المتعلقة بتيتانيك «لسنا على علم بوجود أي نسخ أخرى لقائمة من عشاء الدرجة الأولى ليوم 11 أبريل».

وعثر على هذه الوثيقة الثمينة في ألبوم صور يعود إلى الستينات بعد وفاة لين ستيفنسون وهو مؤرخ في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا.